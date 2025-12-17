Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - La Force publique s'engage pour une réponse préventive et réactive

A l'issue de la conférence initiale de planification des engagements de la Force publique pour l'élection présidentielle 2026, le directeur des opérations de l'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), le général de brigade François Ossele, a indiqué le 17 décembre que les objectifs essentiels qu'ils s'étaient fixés ont été atteint.

« Cette conférence nous a permis d'initialiser le processus de planification des engagements administratifs et opérationnels de la Force publique pour l'élection présidentielle de 2026. Elle nous a également permis de créer un lien efficace entre les niveaux de planification, stratégique ou central, le niveau opératif et territorial pour que nous puissions ensemble, dans un esprit de partage, retenir l'essentiel de ce que nous devons faire pour assurer ce scrutin, » a précisé le directeur des opérations de l'état-major des FAC, soulignant que la réunion était aussi l'occasion de dresser une évaluation sereine à titre prévisionnel du déroulement de cette élection.

Au-delà de ces conclusions, le chef d'état-major général des FAC, le général de division, Guy Blanchard Okoï, a clos les débats en attirant l'attention des participants sur certains faits du processus électoral.

L'expérience des scrutins passés notamment marqués par l'interpellation de la Commission nationale électorale indépendante montre que le vote anticipé de la Force publique et son rôle dans la sécurisation constituent un baromètre de réussite du vote général.

« Les responsabilités des uns et des autres sont engagées. J'attends de nous tous une implication manifeste afin que la participation de la Force publique au vote anticipé soit pleine et massive, dans la discipline et la vigilance totale qui nous caractérise, L'accomplissement de cet acte civique avec loyauté et engagement est un devoir qui nous reviens», a-t-il précisé.

Il a aussi rappelé les orientations du chef de l'Etat, chef suprême des armées, qui invitait le 31 décembre 2020 la Force publique à un contrôle strict des frontières et de l'ensemble du territoire afin que l'élection présidentielle se déroule dans la paix, la sécurité et la sérénité. Guy Blanchard Okoï a souligné qu'il est du devoir de la Force publique de faire en sorte que cet objectif de paix et de sécurité soit atteint.