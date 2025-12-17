Afrique: CAN 2025 - La RDC domine la Zambie en match de préparation

Les Léopards se sont imposés, le 16 décembre à Alicante en Espagne, face aux Chipolopolo Boys de la Zambie par 2 buts à 0, en match de fixation, en prélude de la phase finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can).

Deux défenseurs ont scellé le sort de cette rencontre de préparation : le latéral gauche Arthur Masuaku à la 21e minute et le défenseur axial Rocky Bushiri à la 72e minute

Pour cette rencontre, le sélectionneur Sébastien Desabre avait aligné une équipe solide au milieu de terrain. Timothy Fayulu a gardé les perches avec, en défense, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Rocky Bushiri et Gédéon Kalulu ; en milieu de terrain, Edo Kayembe, Charles Pickel et Ngala yel Mukau ; en attaque Théo Bongonda, Michael-Ange Balukwisha et Cédric Bakambu.

Les Léopards ont mis la pression sur leur adversaire jusqu'à l'ouverture du score, avant de conserver leur avance, laissant quelque peu la possession à l'adversaire jusqu'à la pause. A la 52e minute, Sébastien Desabre a effectué quatre changements pour rééquilibrer le jeu, les Chipolopolo Boys semblant investir le camp congolais.

Le turn-over a donc été nécessaire avec l'entrée du gardien de but Mathieur Epolo à la place de Timothy Fayulu. Steve Kapuadi a pris la place de Chancel Mbemba, Samuel Essende a remplacé Cédric Bakambu et Michael-Ange Balikwisha a laissé sa place à Meschac Elia. A l'heure de jeu, Mukau a cédé sa place à Nathanaël Mbuku.

A la 72e minute, les Léopards se sont mis à l'abri, grâce à Rocky Bushiri. C'est le premier but en sélection du défenseur d'Hibernian en Ecosse. A la 80e minute, l'ailier gauche Brian Cipenda a fait son apparition sur l'aire de jeu, à la place de Théo Bongonda.

Le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final ; une victoire importante pour le moral des joueurs avant leur première match du groupe D de la Can, le 23 décembre prochain contre les ex-Ecureuils du Bénin débaptisés Guépards.