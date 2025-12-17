Congo-Brazzaville: Digitalisation - Lancement d'une plateforme d'offre de services en ligne

17 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Dénommée « GoChap », la plateforme numérique a annoncé le lancement de ses activités au Congo le week-end dernier, à la faveur d'une conférence de presse. Elle propose aux usagers plusieurs services en ligne.

Dirigée par Christ Kimbémbé, GoChap est une application numérique panafricaine multiservices. Disponible en téléchargement sur les stores mobiles, notamment Google Play et App Store, GoChap propose aux usagers divers services dans des secteurs d'activités variés.

Dans son volet mobilité et transports, GoChap permet la commande de taxis, la location de véhicules et d'appartements. Elle vise à aider les usagers, en cas de besoin, à commander un moyen roulant où qu'il soit en temps réel.

La société commande et livre également des repas et produits pharmaceutiques à ses abonnés dans n'importe quel coin de la ville. « GoChap est une application multiservices conçue pour répondre aux besoins de la population. A traves elle, le client aura la possibilité de commander, via d'autres applications, de la nourriture, des médicaments ou encore son taxi ou une voiture personnelle pour effectuer ses courses.

Dans son volet transports, nous assurons à nos clients que les chauffeurs qui seront enregistrés sur GoChap seront référencés, avec tous leurs renseignements. Cela nous permettra de les contrôler en temps réel », a précisé le directeur général de GoChap, Christ Kimbémbé. Avant qu'elle ne soit lancée au Congo, GoChap opère au Togo et au Burkina-Faso où la plateforme fait ses preuves.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

