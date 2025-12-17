Congo-Brazzaville: Approvisionnement en eau - La LCDE rend opérationnelle la station d'eau potable de Nkombo

La Congolaise des Eaux (LCDE) a mis en service, le 16 décembre, la station d'eau potable (SEP) de Nkombo, dans le 9e arrondissement Djiri, à Brazzaville. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Ouosso, en présence des agents et cadres de la LCDE, ainsi que de plusieurs autorités, dont le ministre de la Justice, Aimé Ange Wilfrid Bininga.

La nouvelle unité de production de proximité vise à améliorer la fourniture en eau potable des populations de la zone de Nkombo. Elle constitue une réponse concrète aux difficultés récurrentes d'accès à l'eau auxquelles sont confrontés les habitants. Plus de 5 000 ménages du 9e arrondissement devraient désormais bénéficier d'un approvisionnement régulier.

Sur le plan technique, la SEP de Nkombo est composée d'un forage de 146 mètres de profondeur réalisé avec un diamètre de 17 pouces et un diamètre d'équipement de 9 pouces en PVC PN 16 bars.

L'installation est équipée d'une pompe de forage d'une capacité de 25 m³ par heure et de deux réservoirs tampons d'eau traitée de 20 m³ chacun. Elle dispose également d'un système de dosage des produits chimiques pour la correction du pH et la désinfection de l'eau, comprenant des bacs de préparation de 1 000 litres munis d'électro-agitateurs et de pompes doseuses.

Présentant les caractéristiques de l'infrastructure, le directeur général de la LCDE, Parfait Chrisostome Makita, a souligné que cette station s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la distribution d'eau potable et de lutte contre les pénuries. « La station d'eau potable est équipée d'un local abritant un régulateur de tension de 70 KVA, une armoire de commande et un automate », a-t-il indiqué.

La SEP comprend également un local de pompage abritant les pompes d'injection d'eau, la pompe de remplissage des camions citernes et les armoires électriques de commande, ainsi qu'un local de traitement destiné aux systèmes de dosage des produits chimiques. À cela s'ajoutent un robinet d'eau de service, une paillasse pour les analyses de laboratoire, un local administratif composé de deux bureaux et des installations sanitaires. L'ensemble est soutenu par un groupe électrogène de 66 KVA.

Cinq vannes sont installées pour isoler et sécuriser sa zone d'influence dont deux avec regard et trois avec un tube allongé de manœuvre

L'inauguration de cette installation marque le début d'une série de mises en service de stations d'eau potable à travers le pays. Après Nkombo, les SEP de Mfilou, Talangaï et Mpissa seront inaugurées à Brazzaville, avant de s'étendre à Dolisie, puis à Pointe-Noire, où les stations de Tié-Tié, Km4 et Ngoyo viendront renforcer le dispositif national d'approvisionnement en eau potable.