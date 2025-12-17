Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Plus de cinq mille dossiers de bourses en cours de validation

La validation des travaux de la sous-commission des bourses a débuté le 17 décembre à Brazzaville, sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur, le Pr Edith Delphine Emmanuel, avec au menu plus de cinq mille dossiers des étudiants congolais au pays et à l'étranger.

« Les travaux qui s'ouvrent ce jour portent essentiellement sur la validation des campagnes des années 2023-2024 pour les étudiants au pays et à l'étranger ainsi que celles de 2021-2022 ; 2022-2023 pour ceux qui sont à l'extérieur du pays », a expliqué le directeur général des affaires sociales et des oeuvres universitaires par intérim, Wicksteed Herman Ngankou.

Ouvrant ces travaux, la ministre a rappelé que depuis octobre 2024, la bourse est payée de façon régulière au plan national. Ce qui n'est pas le cas pour les étudiants inscrits à l'étranger.

« En ce qui les concerne, la question de la régularité du paiement de la bourse se pose. Elle est conditionnée à la réalisation préalable de l'enrôlement biométrique des étudiants afin de disposer d'un fichier fiable que nous allons croiser avec les résultats de la présente session », a-t-elle expliqué en présence de ses collègues ministres en charge de l'Enseignement général et de l'Enseignement technique.

A l'issue de la session en cours le ministère de l'Enseignement supérieur et celui des Finances réuniront les conditions pour organiser l'enrôlement afin que l'effectivité du paiement de la bourse ne concerne plus ceux qui sont au pays mais aussi ceux qui sont à l'étranger, a indiqué la ministre Edith Delphine Emmanuel.