Sénégal: La diaspora appelée à jouer 'un rôle majeur' dans la mise en oeuvre du New Deal Technologique Bassirou Diomaye Faye

La diaspora est appelée à jouer "un rôle majeur" dans la mise en œuvre du New Deal technologique par le partage de connaissances et de savoir-faire, de manière à faire du Sénégal "un creuset de cerveaux et de compétences", a déclaré, mercredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"La mise en œuvre du New Deal technologique rapprochera davantage la diaspora de sa terre natale. Et le Sénégal a besoin de devenir un véritable creuset de cerveaux et de compétences dans tous les domaines", a-t-il indiqué.

Le chef de l'Etat présidait la première édition de la Journée nationale de la diaspora, tenue au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), sur le thème "Diaspora sénégalaise, le biais de transformation du pays".

La diaspora, riche de ses expériences à l'international, pourra jouer "un rôle majeur" dans la mise en œuvre du New Deal technologique, en partageant ses connaissances et son savoir-faire avec les administrations, les entreprises, les écoles de formation et les universités, selon Bassirou Diomaye Faye.

"Grâce à l'exploitation intelligente des opportunités qu'offre la digitalisation, cette transmission devient désormais possible à grande échelle", estime le président Faye.

A travers le choix du thème de la Journée nationale de la diaspora, il a dit avoir voulu mettre en exergue "la place stratégique" qu'il accorde aux Sénégalais établis à l'étranger dans son action à la tête du Sénégal.

"Le numérique, comme vous le savez, abolit les distances", a relevé le président de la République, selon qui la diaspora, déjà "proche par le cœur", le devient davantage par son engagement "concret et permanent" au service du pays.

Elle devient aussi, a-t-il ajouté, "un acteur stratégique" du développement national, grâce à sa "participation effective" à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, sans compter l'appui des Sénégalais de l'extérieur à la mise en œuvre des projets économiques, éducatifs, scientifiques et technologiques.

"Avec elle [la diaspora], le savoir circule, les compétences se partagent et la nation toute entière en sort renforcée", a indiqué Bassirou Diomaye Faye.