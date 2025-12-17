Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Mon ambition est de bâtir avec la diaspora un partenariat inclusif et durable'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réitéré, mercredi à Dakar, son ambition de bâtir avec la diaspora sénégalaise un partenariat inclusif et durable, mutuellement bénéfique en établissant un cadre de dialogue permanent et dynamique.

"Avec notre diaspora, la vision est claire : bâtir un partenariat inclusif, durable et mutuellement bénéfique en établissant un cadre de dialogue permanent et dynamique", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition de la journée dédiée à la diaspora, le président Faye est revenu sur le choix du thème retenu cette année, "la diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays". Une manière, selon lui, de "réaffirmer solennellement la place stratégique" qu'il accorde aux Sénégalais établis à l'étranger.

Il s'y ajoute que "ce thème est d'une actualité et d'une acuité particulières dans notre contexte, au regard de son arrimage à l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, adopté comme la feuille de route de long terme de notre nation".

"En effet, notre référentiel des politiques publiques accorde à la diaspora une place de choix dans la construction d'un Sénégal souverain, juste, prospère et solidaire", a indiqué le chef de l'Etat.

Il estime que ce thème invite à "une réflexion essentielle sur la place de la diaspora dans le développement national et la citoyenneté active".

Il invite également à "inventer de nouveaux ponts entre les Sénégalais de l'extérieur et leur administration, à bâtir une communauté nationale sans frontières, unie dans sa diversité, fidèle à ses valeurs et résolument tournée vers l'avenir".

Sous ce rapport, il dit ambitionner de faire de la diaspora "un acteur clé des politiques publiques et du développement national".

"Au-delà de la reconnaissance officielle, c'est un engagement à renforcer les liens entre la nation et sa diaspora, à valoriser son apport dans le développement de la nation et à mieux intégrer ses aspirations dans les politiques publiques", a-t-il expliqué.

Il a à cet effet engagé le gouvernement à "renforcer le partenariat stratégique avec la diaspora dans les domaines de la mobilisation des compétences et des talents, de la stimulation de l'investissement et de la diversification des financements qui lui sont destinés".

"Je lance un appel aux acteurs non étatiques, aux partenaires techniques et financiers à joindre et à conjuguer leurs efforts en vue de renforcer cet engagement", a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye.