Sénégal: Saint-Louis - Immersion d'un récif artificiel au large des côtes pour préserver la biodiversité marine

Saint-Louis — La compagnie pétrolière BP, en collaboration avec Kosmos Energy, la Société des pétroles du Sénégal (PETROSEN), a procédé à l'immersion d'un récif artificiel au large de Saint-Louis (nord) dans le cadre du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), a-t-on appris mercredi de source officielle.

"BP, en partenariat avec Kosmos Energy et PETROSEN annonce avec succès l'immersion d'un récif artificiel au large de Saint-Louis, (...) conçu pour une durée de vie de 99 ans (...). Il contribuera ainsi à une plus grande vitalité économique à long terme de l'écosystème côtier et un développement des ressources halieutiques à Saint-Louis", lit-on dans un communiqué de ladite compagnie parvenu à l'APS.

Le coût de l'ouvrage, situé à quatre kilomètres des côtes de Saint-Louis, s'élève à 3,2 milliards de francs CFA, et est constitué de dix ensembles de structures innovantes en cubes et pyramides, précise le texte.

Sa réalisation s'inscrit, selon BP, dans le cadre du programme d'investissement social de plusieurs millions de dollars du projet GTA et reflète son engagement en matière de responsabilité environnementale et de développement communautaire.

"Ce projet a été mené après de larges consultations communautaires, des études de faisabilité technique et des évaluations environnementales approfondies", indique BP dans son communiqué. La compagnie pétrolière BP (British Petroleum) est l'opérateur principal du projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahméyim (GTA) situé entre la Mauritanie et le Sénégal.

La compagnie pétrolière, ajoute, avoir collaboré étroitement avec ses partenaires, les pêcheurs artisanaux, les autorités locales, les organismes de régulation et les associations de recherche marine, afin de garantir une bonne conception et un bon emplacement du récif qui répondent aux besoins des communautés, aux normes internationales et priorités écologiques.

"Dans le cadre de cette initiative destinée à favoriser la survie des poissons et le renouvellement des stocks, BP, en collaboration avec les autorités et les parties prenantes locales, mettra en place des formations et des campagnes de sensibilisation portant sur la gestion des récifs artificiels, la conservation et les pratiques de pêche responsables", rapporte le communiqué.

Un récif artificiel marin vise à créer de nouveaux habitats pour les espèces marines afin de renforcer la biodiversité locale et développer la pêche artisanale en augmentant les ressources halieutiques.