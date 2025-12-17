Sénégal: Soumbédioune - Le gouvernement remet des équipements aux pêcheurs artisanaux

17 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement a remis, mardi, à Soumbédioune (Dakar), du matériel composé de 20 pirogues en fibre de verre, 20 moteurs hors-bord, 120 gilets de sauvetage et divers équipements à des pêcheurs artisanaux sénégalais, a-t-on appris de source officielle.

"Aujourd'hui, nous avons l'honneur de procéder à la remise de 20 pirogues en fibre de verre, 20 moteurs hors-bord, 120 gilets de sauvetage et divers équipements de pêcheurs", a indiqué le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Economie maritime, Mamadou Habibou Diagne, dans une note transmise à l'APS.

Cette dotation est "un progrès, une initiative porteuse et concrète", au bénéfice des acteurs de la pêche artisanale, selon lui.

"C'est un moment important pour les communautés de pêcheurs du Sénégal. Cette initiative, fruit d'un partenariat solide entre l'Etat du Sénégal, sous la conduite du président de la République [Bassirou Diomaye Faye] et du Premier ministre Ousmane Sonko, vise à apporter des réponses concrètes, durables et adaptées aux défis quotidiens auxquels sont confrontés nos braves pêcheurs artisanaux", lit-on dans le document.

En plus d'être une activité économique, la pêche est "un véritable mode de vie pour de nombreux Sénégalais et un héritage culturel que nous avons le devoir de préserver et de valoriser", a également souligné le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Economie maritime.

"Elle joue un rôle important dans l'économie nationale et la sécurité alimentaire nationale, et demeure une source de revenus pour de nombreux sénégalais", a notamment dit Mamadou Habibou Diagne.

La cérémonie de ces équipements s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des Emirats arabes unis, d'autres partenaires, de divers acteurs du secteur de la pêche, des notables de Soumbédioune, ainsi que des bénéficiaires.

