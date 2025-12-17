Maroc: Précipitations exceptionnelles à Safi - Reprise de la circulation sur plusieurs axes routiers de la ville

Le directeur provincial de l'Équipement, du Transport et de la Logistique à Safi, Abderrahim Tounass, a affirmé, lundi, que les interventions des équipes de l'Équipement ont permis la reprise de la circulation sur plusieurs axes routiers de la ville de Safi, touchée dimanche par des pluies exceptionnelles.

Dans une déclaration à la MAP, M. Tounass a indiqué que les interventions intensives entamées par les services de l'Équipement depuis la nuit dernière au niveau des principales artères de la ville ont permis de rétablir la circulation à son état normal sur de nombreux axes.

Il a fait savoir que la direction provinciale de l'Équipement, avec la contribution des acteurs locaux, a mobilisé un important parc d'engins de travaux publics pour mener à bien cette mission, sous la supervision des autorités provinciales et avec l'appui des services régionaux et centraux de l'ensemble des départements gouvernementaux.

S'agissant de la médina, fortement touchée par ces précipitations exceptionnelles, M. Tounass a souligné que des ressources humaines et un grand nombre d'engins, dont des bulldozers, des niveleuses et des camions, ont été mobilisés afin d'accélérer l'évacuation des eaux de ruissellement et l'enlèvement des débris.

Il a également précisé que le réseau routier de la province de Safi est ouvert à la circulation depuis la nuit dernière, notant, à cet égard, que le tronçon routier reliant Safi à la commune de Had Hrara a été rouvert à la circulation, grâce notamment aux interventions des équipes de l'Équipement.

Pour rappel, le bilan des pertes humaines dues aux précipitations orageuses exceptionnelles ayant frappé la province de Safi dimanche soir, et ayant entraîné des crues soudaines et violentes, s'est situé à 37 décès, selon des données des autorités locales.

Par ailleurs, les interventions des autorités publiques, des services de la protection civile, des forces publiques et de l'ensemble des parties prenantes se poursuivent, à travers des opérations de recherche, de secours et d'assistance aux populations sinistrées.