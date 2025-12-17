Maroc: La plasticienne Hayat Saidi primée à la Biennale 'Michelangelo Buonarroti'

L'artiste-peintre marocaine Hayat Saidi a reçu un prix de reconnaissance à la Biennale universelle des arts visuels "Michelangelo Buonarroti", lors d'une cérémonie organisée récemment à Lecce en Italie.

Cette distinction a été attribuée en hommage à la "force expressive" de l'oeuvre de la plasticienne marocaine ainsi qu'à son engagement et sa contribution au rayonnement de l'art contemporain du Royaume à l'international, selon l'Académie internationale italienne de l'art, initiatrice de l'évènement.

La cérémonie, qui vise à récompenser des figures majeures de la création artistique mondiale, a été marquée par la présence d'un parterre de personnalités du monde des arts, des sciences, de la culture et des médias.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Saidi s'est déclarée "honorée et profondément heureuse d'avoir représenté mon pays, le Maroc, à l'occasion de la célébration du 550e anniversaire de la naissance de Michel-Ange, génie emblématique de la Renaissance italienne".

Cet événement international, réunissant des artistes venus des quatre coins du monde, a été l'occasion de mettre en avant la femme artiste marocaine et de porter haut la voix de la création féminine du Royaume sur la scène artistique internationale, a-t-elle dit.

Les oeuvres de la plasticienne marocaine, qui explorent la lumière, la condition féminine, la nature et la spiritualité, ont été publiées dans l'ouvrage "Anthologie d'artistes contemporains : Les grands maîtres de la lumière", édité par Editoriale Giorgio Mondadori et distribué dans les librairies et les musées italiens.

L'édition 2025 de la Biennale universelle des arts visuels "Michelangelo Buonarroti" célèbre l'anniversaire du sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste florentin de la Haute Renaissance, Michel-Ange autour du thème "Créativité et création entre extase et tourment : Le feu de l'âme".

Bouillon de culture

Artisanat

La deuxième édition du Salon commercial de l'artisanat des Etats Membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) se tiendra du 18 au 28 décembre 2025 à Casablanca.

Organisée par le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC), cette deuxième édition, qui se tient sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, accueillera les acteurs du secteur de l'artisanat (artisans, prestataires de services, associations professionnelles, produits du terroir, maroquinerie et bijouterie, calligraphie et arts graphiques, textiles et tapisserie, poterie...) des Etats membres de l'OCI, à la recherche d'opportunités d'affaires et de partenariats, indique le CIDC dans un communiqué.

Cet événement représente une opportunité inédite pour les entreprises et les acteurs du secteur pour promouvoir leurs productions dans le cadre d'un salon professionnel et une plateforme qui réunira dans une même enceinte les artisans, les pays leaders de l'OCI qui bénéficient d'une grande notoriété dans le secteur, ainsi que les institutions de financement pour encourager et faciliter la commercialisation des produits de l'artisanat, le commerce et les investissements intra-OCI dans le domaine, souligne le communiqué.

En marge de ce salon, un programme riche en conférences et panels sera organisé pour examiner les principaux enjeux du secteur de l'artisanat, notamment ceux liés au financement et à l'accompagnement dans la commercialisation des produits de l'artisanat.