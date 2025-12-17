Maroc: Florilège culturel - Présentation à Rabat d'un livre sur l'ancien résistant Haj Redouane El Maaroufi

Un ouvrage sur la vie et le parcours de feu Haj Redouane El Maaroufi, l'une des figures emblématiques du mouvement de la résistance nationale, a été présenté, mercredi à Rabat, à l'occasion de la 7e édition du "Florilège culturel", organisée par l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Intitulé "Haj Redouane El Maaroufi: éclairages personnels sur l'action humanitaire, la lutte nationale et le mouvement de résistance", le livre (95 pages) a été présenté lors d'une rencontre intellectuelle dans le cadre de la "Tente culturelle", en présence de son auteur Tarik El Maaroufi.

Animée par le secrétaire général de l'Association et directeur du "Florilège culturel", Badr Eddine Benamar, la rencontre a permis d'échanger autour du contenu de cette nouvelle publication, qui jette la lumière sur le parcours du défunt, lequel témoigne de son esprit de résistance et de ses multiples actions humanitaires, sociales et bénévoles.

Les discussions ont également porté sur les étapes marquantes de son parcours que le livre met en avant, en vue d'ancrer cette personnalité dans la mémoire de la ville de Rabat et de documenter son action au service de la patrie.

S'exprimant à cette occasion, l'auteur a souligné qu'il vise, à travers son ouvrage, à mettre en lumière l'expérience de l'une des figures de proue du mouvement de la résistance nationale, en relatant plusieurs faits marquants de la vie de son défunt père en tant qu'illustration de son engagement national et son dévouement au service des citoyens.

Cette publication, a-t-il ajouté, ambitionne de brosser un portrait fidèle de la personnalité du défunt, qui incarne les valeurs de sacrifice et d'altruisme ainsi que l'esprit de volontariat dont il faisait preuve.

Bien plus qu'une restitution d'un parcours individuel, ce récit s'inscrit dans les efforts de préservation d'une partie de la mémoire de la capitale et de la nation, à travers des témoignages et des données qui offrent aux nouvelles générations l'opportunité de découvrir des modèles locaux inspirants en matière de citoyenneté agissante, a-t-il expliqué.

De son côté, le vice-président de l'Association Ribat Al Fath et responsable de ses éditions et publications, Mustapha El Jaouhari, a fait remarquer que cet ouvrage revêt une grande importance dans la mesure où il documente une expérience singulière alliant lutte nationale et action humanitaire.

Le défunt Haj Redouane El Maaroufi, a-t-il soutenu, compte parmi les figures ayant profondément marqué la mémoire de Rabat, à travers ses rôles et actions au service des citoyens et son engagement dans la vie publique.

Le livre, publié par les Editions de l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable dans la collection "Cahiers de Ribat Al Fath" au titre de l'année 2025, propose une lecture synthétique du parcours de Haj Redouane El Maaroufi à travers deux axes indissociables : d'une part, la lutte nationale et le mouvement de résistance et d'autre parts l'action humanitaire, sociale et bénévole.