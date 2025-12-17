Maroc: Port de Nador - Baisse de 13% des débarquements de pêche à fin novembre

Les quantités de produits de la pêche côtière et artisanale débarquées au niveau du port de Nador ont accusé une baisse de 13% à fin novembre dernier, selon l'Office national des pêches (ONP).

Les quantités débarquées, à fin novembre 2025, ont atteint 3.092 tonnes, contre 3.555 tonnes au cours de la même période de l'année écoulée, précise l'Office dans son dernier rapport relatif aux statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

La valeur marchande de ces captures a accusé, quant à elle, une régression de 5% pour s'établir à 132,53 millions de dirhams (MDH), contre 139,66 MDH à fin novembre 2024, rapporte la MAP.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont reculé de 13% au cours des onze premiers mois de cette année, soit 566 T pour une valeur estimée à 4,35 MDH, contre 648 T/ 6,72 MDH à fin novembre 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les débarquements des poissons blancs ont également régressé à 874 T (-2%) pour une valeur de plus de 23,46 MDH (-8%), contre 896 T (25,53 MDH).

Pour ce qui est des céphalopodes, les quantités débarquées ont baissé de 13%, soit 1044 tonnes avec des recettes évaluées à 66,22 MDH (-3%), tandis que les quantités débarquées des crustacés ont régressé de 19%, soit 608 tonnes avec des recettes de 38,48 MDH (-2%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.048.347 T à fin novembre dernier, en repli de 15% par rapport à la même période une année auparavant.

En valeur, ces débarquements ont reculé de 4% à plus de 9,57 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 9,95 MMDH en glissement annuel.