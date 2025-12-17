La cinquième édition de la conférence internationale Digital Now 2025, organisée à Casablanca, a été marquée par le lancement de la plateforme «Guidelocal.ma», première plateforme marocaine 100% dédiée au tourisme interne.

Cette plateforme numérique vise à mettre en relation les touristes, qu'ils soient résidents au Maroc ou visiteurs étrangers, avec les guides touristiques et les professionnels du secteur à travers l'ensemble des régions du Royaume. Elle ambitionne également de faciliter la communication entre les acteurs de l'accompagnement et du guidage touristique, grâce à des solutions numériques innovantes reposant sur les technologies de l'intelligence artificielle.

La plateforme «Guidelocal.ma» permet la réservation simple et sécurisée d'activités et de circuits touristiques, tout en offrant des services d'accompagnement professionnel et d'assurance, en partenariat avec une agence de voyages et de services touristiques. À travers cette initiative, la plateforme entend contribuer au développement du tourisme interne et à l'amélioration de la qualité de l'expérience touristique au Maroc.

A cette occasion, Munir Chami, fondateur de la plateforme «Guidelocal.ma», a expliqué que la participation à la cinquième édition de Digital Now s'inscrit dans une démarche visant à proposer une innovation numérique marocaine répondant aux besoins du secteur touristique national, tout en soutenant les professionnels locaux grâce à une solution digitale accessible et à coût réduit.

Il a ajouté que la création de cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations Royales appelant à la promotion du secteur touristique et au renforcement de l'économie numérique, soulignant que le projet répond à la demande croissante de digitalisation des services touristiques.

Il a également précisé que les études menées par l'équipe du projet ont montré que la majorité des plateformes actuellement disponibles sont des plateformes internationales imposant des commissions élevées pouvant atteindre 35%, ce qui constitue une charge importante pour les professionnels nationaux. «Guidelocal.ma» ambitionne ainsi de se positionner comme une alternative marocaine visant à réduire les coûts, garantir la qualité des services et valoriser les acteurs locaux.

Il a par ailleurs mis en avant les avancées réalisées par le Maroc dans le domaine de l'innovation numérique et du développement de solutions technologiques, grâce à l'engagement de plusieurs institutions et entreprises nationales, saluant le rôle des organismes d'appui, tels que Maroc PME, dans l'accompagnement des projets digitaux.

De son côté, Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, a affirmé, lors de sa visite des stands du salon, que la transformation numérique constitue un levier stratégique pour renforcer la compétitivité de l'économie nationale, soutenir l'innovation et encourager l'intégration des startups ainsi que des très petites, petites et moyennes entreprises dans l'économie numérique.

Dans son allocution d'ouverture de la conférence, Mme la ministre a souligné que Digital Now est devenu une plateforme de référence en matière de formation, de partage d'expériences et de promotion de l'innovation, contribuant ainsi à la consolidation d'un écosystème numérique intégré et à l'accompagnement des transformations digitales que connaît le Maroc.