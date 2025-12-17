Le gouvernement camerounais vient d'apporter un démenti formel aux rumeurs persistantes relayées sur les réseaux sociaux concernant une éventuelle mise au ban du pays par l'organisation continentale. Dans une correspondance officielle datée du 16 décembre 2025, le Ministre des Finances a tenu à clarifier la situation administrative et financière du pays vis-à-vis de l'institution basée à Addis-Abeba. Cette mise au point intervient après la diffusion hors contexte d'un courrier interne de l'instance africaine qui mentionnait des retards de contributions statutaires, alimentant ainsi des théories infondées sur une exclusion pure et simple du pays.

Il apparaît que la situation relevait uniquement de sanctions préventives prévues par les textes réglementaires de l'organisation et non d'une suspension effective ou d'une exclusion des instances décisionnelles. Le document précise que le montant initialement dû au titre de l'exercice 2025 s'élevait à plus de deux millions de dollars américains au début du mois d'octobre. Face à cette situation, les autorités de Yaoundé ont réagi avec célérité pour régulariser les comptes publics et préserver la diplomatie camerounaise sur la scène internationale.

Sous l'impulsion de la Direction Générale du Trésor, le Ministère des Finances a procédé dès le 10 novembre 2025 au transfert d'une somme cumulée dépassant le milliard de FCFA. Ce versement substantiel a permis la levée immédiate de toutes les mesures restrictives temporaires qui pesaient sur l'État. Ce dénouement confirme que le financement de l'Union Africaine reste une priorité budgétaire pour le gouvernement, malgré les défis économiques actuels. Le solde résiduel actuel ne fait désormais l'objet d'aucune sanction rattachée, assainissant ainsi les relations entre le pays et ses partenaires continentaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette clarification vise à restaurer l'image de marque du pays alors que la politique étrangère du Cameroun est souvent la cible de campagnes de désinformation numérique. Le gouvernement insiste sur le fait que les informations faisant état d'une rupture sont inexactes et infondées. En maintenant ses engagements financiers, le pays réaffirme son rôle stratégique au sein de l'intégration régionale. Cette gestion rigoureuse des contributions statutaires démontre la volonté de Yaoundé de siéger activement dans les instances de décision africaines sans aucune entrave administrative.

En définitive, le pays n'a jamais perdu ses droits de vote ni sa place au sein de l'organisation. La transparence affichée par le Trésor Public permet de rassurer les observateurs sur la solidité de l'économie camerounaise et sa capacité à honorer ses engagements internationaux. Les documents SWIFT joints à la correspondance officielle attestent de la réalité des flux financiers, mettant un terme définitif à une polémique qui n'avait pas lieu d'être dans le paysage médiatique actuel.