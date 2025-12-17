Maroc: Bank of Africa - L'AMMC vise un prospectus relatif à l'émission d'un emprunt obligataire de 1 MMDH

17 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, vendredi dernier, le prospectus relatif à l'émission par Bank of Africa d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation de paiement des coupons d'un plafond de 1 milliard de dirhams (MMDH).

D'une maturité perpétuelle, cet emprunt est composé de deux tranches non cotées, indique l'AMMC dans un communiqué, précisant que la période de souscription s'étale du 19 au 23 décembre 2025 inclus.

S'agissant du taux d'intérêt facial, il est révisable chaque 5 ans pour la tranche A. Pour les 5 premières années, ce taux sera déterminé en référence au taux cinq ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor (BDT) 5 ans telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 15 décembre 2025, augmenté d'une prime risque entre 220 points de base (pbs) et 230 pbs.

Concernant la tranche B, le taux d'intérêt est révisable annuellement. Pour la première année, ce taux sera déterminé en référence à celui plein 52 semaines déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons du Trésor (BDT), telle que sera publiée par Bank Al-Maghrib en date du 15 décembre 2025, augmenté d'une prime de risque entre 210 pbs et 220 pbs.

