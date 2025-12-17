Afrique: CAN 2025 - Groupe C - Le Nigeria et la Tunisie en favoris, la Tanzanie et l'Ouganda pour jouer les trouble-fêtes

Le Nigeria et la Tunisie auront un défi de taille dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui se tiendra du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc, en croisant le fer avec la Tanzanie et l'Ouganda, des sélections qui chercheront à écrire l'histoire et marquer de leur empreinte cette prestigieuse compétition continentale.

Le Nigeria, triple vainqueur du tournoi et finaliste malheureux de la dernière édition tenue en Côte d'Ivoire, partira avec les faveurs des pronostics pour empocher le billet des huitièmes de finale d'autant plus qu'il compte dans ses rangs des joueurs chevronnés et aguerris à ce genre de compétitions, à l'image des deux ballons d'or africains, Ademola Lookman et Victor Osimhen. Le Nigeria, sacré champion d'Afrique à trois reprises en 1980, 1994 et 2013, espère ainsi renouer avec le sacre après 12 ans de disette. Mais, il doit se défaire d'adversaires potentiels dans cette poule C qui tenteront de jouer les trouble-fêtes.

De son côté, la Tunisie disputera cette CAN avec le vent en poupe, puisqu'elle a décroché haut la main son ticket pour le Mondial 2026. Elle espère renouer avec le sacre continental et rééditer son exploit réalisé à domicile en 2004. Forte de son expérience, de la tradition des compétitions continentales et de son héritage footballistique, l'équipe de Tunisie semble capable, sauf grande surprise, de se hisser en huitièmes de finale.

Par contre, si la Tanzanie et l'Ouganda n'ont pas une grande tradition en CAN, ils peuvent, néanmoins, créer la surprise dans ce groupe, d'autant plus que les niveaux sont presque semblables entre les différentes formations.

Les Taifa Stars, qui n'ont jamais dépassé la phase de groupes, signent leur quatrième participation à la CAN, la 2ème consécutive. Ils se sont qualifiés pour la CAN Maroc-2025 en terminant 2e du groupe H des qualifications, devant la Guinée. Le choc de l'Afrique de l'Est entre la Tanzanie et l'Ouganda, prévu le 27 décembre, sera très suivi et un avant-goût de la prochaine CAN qui se tiendra en 2027 en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. L'Ouganda, dont le meilleur exploit à la CAN reste une finale de l'édition 1978 face au Ghana (défaite 2-0), n'a participé que huit fois à la phase finale de la compétition.

Selon son sélectionneur belge Paul Put, le succès en phase de groupes serait une qualification pour le tour suivant. « Nos performances doivent refléter le football moderne : équilibre, engagement total dans toutes les phases et régularité. Si nous parvenons à gagner le respect des grandes nations africaines et à assurer notre qualification pour les phases à élimination directe, ce sera déjà un bel accomplissement», a-t-il confié.