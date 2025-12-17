Gabon: Le crépuscule des affinités et l'urgence de l'enquête de moralité

analyse

L’interpellation de Pascal Ogowè Siffon, survenue à la veille de son installation au Sénat, a provoqué une onde de choc au sein de l’opinion publique gabonaise. Bien au-delà du cas individuel, cet épisode agit comme un révélateur brutal des contradictions qui traversent la Transition : entre volonté affichée de rupture et persistance de pratiques héritées de l’ancien système.

Cette arrestation, intervenue juste avant que l’intéressé ne puisse bénéficier de l’immunité parlementaire, soulève une interrogation fondamentale : comment des personnalités faisant l’objet de soupçons graves de malversations peuvent-elles accéder à des fonctions de souveraineté sans qu’un examen préalable rigoureux de leur probité ne soit effectué ? Le problème n’est pas uniquement judiciaire, il est éminemment politique et moral.

Le clientélisme, un mal structurel persistant

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le diagnostic est connu, mais manifestement encore sous-estimé : le clientélisme continue de fragiliser les institutions au Gabon. Pendant des décennies, les nominations ont obéi à des logiques d’affiliation amicales, familiales ou partisanes au détriment du mérite et de l’intégrité. La Transition, censée rompre avec ces pratiques, donne aujourd’hui le sentiment d’en reproduire certains mécanismes.

Nommer par proximité plutôt que par compétence et probité expose l’État à un risque élevé de corruption systémique. Dès lors, l’instauration d’enquêtes de moralité sérieuses, indépendantes et systématiques pour toute nomination stratégique ne devrait plus relever du débat, mais de l’évidence républicaine. Il ne s’agit pas d’un simple contrôle administratif, mais d’une investigation approfondie sur le parcours, la gestion passée et la cohérence éthique des candidats aux hautes fonctions.

Une lutte contre la corruption à géométrie variable

Le malaise est d’autant plus profond que certaines figures politiques, autrefois critiques virulentes de la mauvaise gouvernance, semblent aujourd’hui adopter une posture de silence, voire de résignation, face à des dérives similaires. Cette dissonance affaiblit considérablement le lien de confiance entre les gouvernants et la base sociale.

La lutte contre la corruption ne peut être sélective ni opportuniste. Elle doit s’imposer comme une norme constante, indépendante des appartenances et des intérêts du moment. Le silence face aux irrégularités actuelles est perçu par de nombreux citoyens comme un renoncement aux idéaux de rupture qui avaient nourri l’espoir populaire.

Parlement : le symptôme d’une déconnexion sociale

Cette fracture se manifeste également au sein du Parlement. Le vote en faveur de la taxe sur l’habitation, malgré une contestation sociale largement documentée, illustre une inquiétante déconnexion entre les élus et les réalités vécues par les citoyens. Lorsque les représentants valident des mesures rejetées par une large majorité de la population, c’est la fonction même de représentation nationale qui se trouve remise en cause.

Dans un contexte économique tendu, le refus citoyen aurait dû ouvrir la voie à une concertation élargie et à des mécanismes d’ajustement. À l’inverse, la rigidité observée alimente l’image d’un pouvoir institutionnel éloigné des préoccupations quotidiennes d’un peuple en quête de stabilité et de justice sociale.

La Transition à l’épreuve de la redevabilité

L’avenir de la Transition gabonaise dépendra de sa capacité à instaurer une véritable culture de la redevabilité. L’immunité parlementaire ne saurait être assimilée à une impunité, et l’accès à une haute fonction doit être indissociable d’une exemplarité irréprochable.

La moralisation de la vie publique passe nécessairement par une restructuration des circuits de décision, fondée sur un mérite contrôlé et une transparence renforcée. À défaut de généraliser des enquêtes de moralité crédibles et indépendantes, le Gabon risque de prolonger des pratiques qui ont durablement entamé la confiance citoyenne et compromis l’intérêt général.