Sénégal: Six orpailleurs meurent dans un éboulement à Karakhéna, dans la région de Kédougou

Kédougou — Six orpailleurs ont été tués et deux autres blessés dans un éboulement survenu mercredi à l'aube à Karakhéna, a déclaré à l'APS le chef de ce village situé dans la région de Kédougou (sud-est), Bourayama Keïta.

"C'est aux environs de 2 heures du matin qu'on m'a informé de la mort des six orpailleurs", a dit M. Keïta, ajoutant que deux autres ont été gravement blessés.

Le médecin Baba Camara, chef du district sanitaire de Saraya, dans la région de Kédougou, a confirmé à l'APS la mort des six orpailleurs.

Des orpailleurs travaillaient sans l'autorisation requise sur le site où a eu lieu l'éboulement, a dit le chef de village. Selon lui, le site appartient à Afrigold, une compagnie minière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bourayama Keïta affirme que les victimes, des hommes âgés d'une vingtaine d'années, seraient toutes de nationalité malienne.

"Les deux blessés souffrent de fractures graves. Ils ont été évacués au centre de santé de Saraya pour une prise en charge médicale", a poursuivi M. Keïta.

Selon lui, une entreprise minière opérant dans la zone a mobilisé des engins d'excavation pour aider à retirer les corps des orpailleurs décédés.

Les services sécuritaires de la région de Kédougou procèdent souvent au démantèlement de sites d'orpaillage clandestins, dans lesquels opèrent des Sénégalais et des ressortissants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.