Afrique: CAN 2025 - Les Lions ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'Etat

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a remis, ce mercredi, le drapeau national à l'équipe nationale de football, en partance pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui démarre dimanche au Maroc.

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a reçu le drapeau national des mains du président Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République.

Il est accompagné de ses co-équipiers, du coach Pape Thiaw et de son staff ainsi que des membres la Fédération sénégalaise de football (FSF).

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, de la ministre de la Jeunesse et des Sports Khady Diène Gaye.

Les Lions ont entamé leur préparation en perspective de la CAN, lundi, en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

Les Lions vont effectuer la dernière séance d'entraînement ouverte au public, jeudi, au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, à 17h30.

Ils quittent vendredi Dakar pour le Maroc, en vue de la Coupe d'Afrique des nations 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026).

Les protégés de l'entraineur Pape Thiaw visent le titre continental. Vainqueur de l'édition 2021 au Cameroun, Sadio Mané et ses partenaires sont tombés lors de l'édition précédente en Côte d'ivoire en 2023.

Au Maroc, le Sénégal va disputer sa 18e CAN.