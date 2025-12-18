Afrique: CAN 2025 - Bassirou Diomaye Faye exhorte les Lions à conquérir un deuxième titre continental

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a fixé comme objectif aux Lions, en partance pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, la conquête d'un deuxième titre continental, après le premier sacre de 2021 au Cameroun.

"Pour cette CAN Maroc 2025, notre objectif est, sans ambiguïté, de conquérir une deuxième étoile et ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Sénégal au panthéon du football africain", a-t-il dit lors de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national au Palais présidentiel.

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a reçu le drapeau des mains du président Bassirou Diomaye Faye, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, de la ministre de la Jeunesse et des Sports Khady Diène Gaye, des membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), entre autres.

" Vous portez les espoirs de toute une nation. Vous partez au Maroc à la quête d'un nouveau titre continental. Ayez à l'esprit, en bandoulière, la noblesse, la combativité et la foi qui font l'arme du Sénégal", a-t-il dit.

Bassirou Diomaye Faye a assuré aux joueurs que l'Etat du Sénégal sera "toujours aux côtés des Lions pour les accompagner et les soutenir avec les moyens nécessaires".

"Lions de la Teranga, rappelez-vous que dans chaque ballon que vous toucherez, chaque hymne que vous entendrez, chaque regard tourné vers vous, seront accompagnés par le poids de l'amour et la fierté de tout un peuple. Vous êtes les visages de notre jeunesse et les symboles de la grandeur du Sénégal (...)", a-t-il rappelé aux footballeurs.

"Allez les Lions ! Allez écrire une nouvelle page de gloire, allez chercher une deuxième étoile", a lancé le président Faye.

Il a assuré aux Lions qu'ils ne seront "jamais seuls", mais qu'ils auront derrière eux "une nation entière, un gouvernement engagé et un peuple uni dans l'amour du drapeau national".

Les Lions ont entamé leur préparation en perspective de la CAN, lundi, en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Ils vont effectuer la dernière séance d'entraînement ouverte au public, jeudi au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, à 17h30, avant de rallier, vendredi, le Maroc.