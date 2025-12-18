Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les collectivités territoriales sénégalaises invitées à bien accueillir la flamme olympique

Dakar — Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Papa Alioune Diouf, a demandé, mercredi, à Dakar, aux régions, municipalités et conseils départementaux de mobiliser le public pour l'accueil de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 et de veiller à la propreté et à la sécurité de son parcours.

S'exprimant lors d'une réunion d'information des collectivités territoriales sur l'organisation des JOJ prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, il a invité les élus à assurer "la propreté et l'attractivité des villes d'accueil, la sécurisation du parcours de la flamme [...] et la mobilisation des populations locales, les jeunes notamment".

"La réussite des Jeux olympiques de la jeunesse ne dépendra uniquement pas de la qualité des stades et des autres infrastructures sportives. Elle ne dépendra non plus de la seule région de Dakar, mais des communes, des quartiers, des écoles et des espaces publics des autres régions également", a précisé M. Diouf.

Une tournée nationale de la flamme des JOJ est prévue du 14 septembre au 30 octobre 2026, au Sénégal, à la suite de son allumage à Athènes, en Grèce, le 10 septembre.

Son parcours en terre sénégalaise comprend 30 étapes, selon le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).

Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Papa Alioune Diouf

Papa Alioune Diouf juge nécessaire, pour toutes les collectivités territoriales par lesquelles passera la flamme des JOJ, de constituer des comités d'accueil conformes aux normes olympiques en matière de protocole, de sécurité et de communication.

"Votre rôle [...] est déterminant et ne doit souffrir aucune approximation", a dit M. Diouf aux élus ayant participé à la réunion d'information.

"Chaque étape sera une célébration", a souligné la secrétaire générale du COJOJ, Cécile Faye.

Il y aura "un double objectif" à atteindre, a-t-elle précisé lors de la réunion d'information, expliquant qu'il s'agira de "promouvoir les JOJ et de vulgariser les valeurs olympiques".

La secrétaire générale du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Cécile Faye

Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans l'organisation des JOJ 2026, selon Mme Faye.

L'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse est, "au-delà de son caractère sportif, un moment de transformation territoriale, d'innovation sociale et d'engagement communautaire", a-t-elle souligné.

Le président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, Mamadou Oury Diallo, est d'avis que cet évènement offre aux collectivités territoriales sénégalaises, celles que va traverser la flamme olympique notamment, des "opportunités [...] de rayonnement, de mobilisation citoyenne et de valorisation de [leur] identité culturelle, historique et touristique".

Il a invité ses pairs à réserver "un accueil chaleureux, sûr et inclusif" à la flamme olympique, "à la hauteur de la réputation [...] sénégalaise" en matière d'hospitalité.