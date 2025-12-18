Sénégal: Le président Faye plaide pour le renforcement de la protection des Sénégalais de l'extérieur

Dakar — Le président Bassirou Diomaye Faye a appelé, mercredi, au renforcement de la protection et de l'assistance des Sénégalais vivant à l'étranger.

"Notre dispositif de protection consulaire et d'accompagnement devra être renforcé pour un suivi rapproché de chaque cas", a-t-il préconisé.

Le président de la République s'exprimait lors de la cérémonie de la première édition de la journée dédiée à la diaspora, au Centre de Conférences Abdou-Diouf de Diamniadio.

Bassirou Diomaye Faye a déclaré que le renforcement de la protection et de l'assistance des Sénégalais de l'extérieur est un chantier qui lui tient à coeur.

"Je pense ici aux victimes de meurtres et de trafics ou de traite d'êtres humains, pour insister sur le suivi de ces cas qui affectent lourdement les familles des victimes, qui peuvent rester de longs moments pour avoir des réponses relatives au sort de leurs proches", a indiqué le chef de l'Etat.

Des réflexions pour relever les défis de la diaspora

Le président Faye a, en outre, appelé à des "réflexions pragmatiques" pour répondre aux défis et enjeux de la gouvernance de la diaspora sénégalaise.

Des réflexions et communications sont prévues à travers des panels organisés à cette occasion.

"Je souhaite voir vos échanges s'inscrire dans une démarche pragmatique, en répondant à la finalité de l'exercice consistant à faire des propositions pratiques quant aux défis et enjeux qui interpellent la gouvernance de notre diaspora", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que l'accès au logement pour la diaspora est devenu, pour son gouvernement, "un enjeu majeur nécessitant des réponses adaptées et durables".

Il a aussi invité à la mise en place de politiques publiques "fiables", de dispositifs financiers "innovants, sûrs" et de partenariats "solides" permettant de garantir un habitat "décent, sécurisé et conforme aux besoins des communautés sénégalaises établies à l'étranger".

"La modernisation de l'administration consulaire a pour objectif d'assurer une gestion harmonisée, sécurisée et conforme aux standards internationaux des actes d'état civil produits par les représentations diplomatiques et consulaires mais aussi d'autres documents qui sont aussi importants que le passeport et la carte consulaire", a relevé le chef de l'Etat.

Il a assuré que "de grandes réformes intéressant ces deux documents seront sous peu mises en application", précisant qu'elles visent à "simplifier les démarches, [à] améliorer l'accueil des usagers et [à] garantir une plus grande fiabilité des documents délivrés".