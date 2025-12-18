Afrique: CAN 2025 - Les Lions 'hyper motivés', selon leur capitaine

Dakar — Les Lions du football sont "hyper motivés" à l'idée de ramener la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Sénégal une deuxième fois, a déclaré le capitaine de l'équipe nationale, Kalidou Koulibaly.

"Sachez que nous sommes hyper motivés et toujours prêts à répondre à l'appel de notre pays, celui de l'honneur, de la fierté et de la dignité", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie officielle de remise du drapeau national au palais de la République.

"Nos ambitions, en toute humilité, sont en adéquation avec celles de votre gouvernement, avec notre pays et sa destinée. Elles sont immenses mais réalisables. Nos ambitions, en toute humilité, resteront dans nos coeurs jusqu'à la fin de notre compétition", a-t-il dit en s'adressant au président de la République.

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a remis, ce mercredi, le drapeau national à l'équipe nationale de football, en partance pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui démarre dimanche au Maroc.

Le capitaine des Lions a reçu le drapeau national des mains du président Bassirou Diomaye Faye.

"Nous voulons ramener la Coupe dans notre très beau pays qui est le Sénégal, au grand bonheur de notre peuple et de nos familles respectives. Mais cela passe forcément par un soutien constant du gouvernement", a affirmé le défenseur des Lions.

Il a assuré de "l'engagement sans faille" de ses coéquipiers, du "courage" et de "l'abnégation" du staff technique des Lions et la tradition de la Fédération sénégalaise de football pour la réussite de "la mission guerrière au Maroc".

"Tous ensemble, pour remettre le Sénégal sur la plus haute marche continentale", a lancé Kalidou Koulibaly.

Les Lions ont entamé leur préparation en perspective de la CAN, lundi, en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

Les Lions vont effectuer la dernière séance d'entraînement ouverte au public, jeudi, au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, à 17h30.

Ils quittent vendredi Dakar pour le Maroc, en vue de la Coupe d'Afrique des nations 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026).