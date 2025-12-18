Sénégal: Un universitaire pointe les limites financières et humaines des collectivités territoriales

Dakar — La faiblesse des ressources financières et humaines des collectivités territoriales constitue un frein majeur à leur capacité à répondre aux enjeux sociaux des populations, a estimé mercredi le professeur Abou Kane, enseignant à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

"Le fonds de dotation alloué par l'État aux collectivités territoriales demeure très insuffisant, avec une enveloppe estimée à moins de 70 milliards de francs CFA pour l'ensemble du pays", a-t-il déclaré.

Le professeur Abou Kane modérait un panel sur la gouvernance territoriale, dans le cadre de la 33e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK).

Les débats ont porté sur les Pôles économiques régionaux comme leviers de croissance, la décentralisation et la compétitivité des territoires, la fiscalité locale, entre autres sujets en lien avec le thème général de ce panel, à savoir la dynamique économique régionale".

M. Kane a relevé l'existence d'un "déficit criant" en personnel qualifié, en capacités techniques et en initiatives visant l'amélioration de la gouvernance locale, une situation qui, selon lui, "plombe le développement des collectivités territoriales et limite l'impact de leurs actions".

Face à ces contraintes, les panélistes ont proposé un ensemble de mesures destinées à faciliter le décollage des collectivités territoriales, à travers notamment un meilleur financement de leurs initiatives et un renforcement de leurs capacités institutionnelles.

Le professeur Abou Kane a par ailleurs insisté sur l'importance de la participation citoyenne, qu'il a présentée comme un élément central de la réussite des politiques publiques. "Sans appropriation par les populations, il est difficile d'espérer des politiques qui réussissent", a-t-il souligné.

Selon lui, au-delà des grandes orientations et des réformes structurelles, les politiques publiques doivent être comprises et adoptées au niveau local, afin de permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle de relais de l'État central dans la territorialisation du développement économique.