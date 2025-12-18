Sénégal: Magal de Kazu Rajab - Les services techniques s'engagent pour une bonne organisation

Diourbel — Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), Ibrahima Fall, a assuré mercredi de l'engagement des services techniques déconcentrés pour une bonne organisation du magal de "Kazu Rajab", prévu en janvier 2026 dans la cité religieuse de Touba.

Il s'exprimait lors d'une réunion du comité régional de développement (CRD) consacrée aux préparatifs de cet événement religieux commémorant la naissance de Serigne Fallou Mbacké (1888-1968), deuxième khalife général des mourides.

À cette occasion, le comité d'organisation, sous la houlette de Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, est revenu sur les attentes spécifiques dans les différents secteurs en vue d'un bon déroulement du magal.

Dans le secteur de la santé, le gouverneur a annoncé la mise en place de quinze postes médicaux avancés, la dotation en médicaments ainsi que l'organisation d'opérations de désinfection et de désinsectisation à Touba, notamment dans les concessions de dignitaires religieux.

Conformément aux orientations du comité d'organisation, il a également fait état de la mise à disposition de bacs à ordures pour renforcer l'hygiène et la salubrité.

S'agissant de l'eau et de l'assainissement, le comité d'organisation a insisté sur la dotation en bâches à eau, la mobilisation de vingt-cinq camions-citernes, la mise en service du nouveau forage de Ndindy ainsi que la disponibilité de camions de vidange.

Le chef de l'exécutif régional a par ailleurs instruit l'Office des forages ruraux (OFOR) de veiller à l'entretien et à l'opérationnalisation de l'ensemble des forages de la ville de Touba.

Il a aussi annoncé la mise hors délestage de la ville de Touba une semaine avant et une semaine après le magal, ainsi que la remise en service des postes électriques non fonctionnels.

En matière de sécurité, le gouverneur a assuré que les forces de défense et de sécurité prendront, comme à l'accoutumée, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurisation de l'événement.

Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, prenant la parole, a souligné la dimension particulière du magal de Kazu Rajab, la naissance de Serigne Fallou coïncidant avec la nuit du voyage nocturne et de l'ascension du Prophète Mouhamed (PSL).

Selon lui, cette nuit a été marquée par deux événements majeurs de l'histoire de l'islam : Al-Isrâ (le voyage nocturne) et Al-Mi'râj (l'ascension), au cours desquels furent instituées les cinq prières quotidiennes.

Dans le cadre de cette célébration, des fidèles convergent vers la ville sainte de Touba pour partager leur dévotion, se rapprocher de Dieu et méditer sur la vie et l'oeuvre de Serigne Fallou Mbacké.

La célébration est notamment marquée par des séances de lecture du Saint Coran et des zikr (chants religieux), dans une atmosphère de recueillement, a-t-il indiqué.

Né le 27 juin 1888, correspondant à la nuit du 27e jour du mois de Rajab, Serigne Fallou Mbacké demeure un modèle de dévotion et de foi pour les mourides à travers le monde.