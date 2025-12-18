Sénégal: Modou Fall, une vie au service des malades mentaux

Diourbel — Modou Fall consacre, depuis plus de 20 ans, une grande partie de sa vie à l'assistance des malades mentaux de Diourbel, souvent marginalisés et livrés à eux-mêmes.

En tant que président de l'Association Diourbel Assistance aux Malades Mentaux (ADA2M), il oeuvre pour leur évacuation et leur prise en charge dans des structures spécialisées.

Né en 1974 à Diourbel, il s'est engagé très tôt dans l'accompagnement des personnes atteintes de troubles mentaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis l'an 2000, il facilite leur orientation vers les centres psychiatriques de Thiaroye et de Fatick, en collaboration avec les services de santé et les autorités administratives locales.

De taille moyenne, souvent vêtu d'une tenue africaine et affichant un sourire constant, le quinquagénaire s'est fait connaître pour son engagement sans relâche auprès des malades mentaux laissés à eux-mêmes.

Il multiplie les déplacements entre Diourbel et les structures de prise en charge spécialisées dans l'espoir de leur offrir une nouvelle chance de réinsertion sociale.

Homme affable et pédagogue, Modou Fall n'hésite pas à sensibiliser les populations et à partager son expérience afin de susciter une mobilisation collective autour de la problématique de la santé mentale.

Son action bénéficie du soutien de l'administration territoriale, de la mairie de Diourbel et du district sanitaire.

Le médecin-chef met régulièrement à disposition une ambulance pour les évacuations, tandis que les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité interviennent lors des opérations impliquant des patients au comportement violent, a-t-il souligné.

À l'origine de cet engagement, une épreuve personnelle. Deux de ses soeurs et un de ses frères souffraient de troubles mentaux. "C'est en les assistant que j'ai compris l'urgence d'agir pour les autres", confie-t-il.

Ils vont désormais mieux, grâce à un suivi médical approprié, ils vont mieux et entament une réinsertion sociale.

En 2025, Modou Fall a décidé de structurer son action en créant l'ADA2M, dans le but d'apporter une assistance médicale et sociale aux malades mentaux de Diourbel. Depuis sa création, l'association a permis la prise en charge d'une quinzaine de patients, dont certains ont pu reprendre leurs activités, selon son président.

Pour lui, la priorité demeure la mise en place d'une structure locale de prise en charge et l'affectation d'un médecin psychiatre à l'hôpital régional de Diourbel, en attendant la construction d'un hôpital psychiatrique dans la région.

Il a ainsi appelé le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à renforcer le dispositif existant, rappelant que les familles peuvent dépenser jusqu'à 100 000 francs CFA pour l'évacuation d'un malade mental, sans compter les frais d'internement.

Modou Fall invite enfin les populations locales et les bonnes volontés à soutenir les initiatives de l'ADA2M, afin d'améliorer durablement la prise en charge des malades mentaux à Diourbel.