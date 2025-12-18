Sénégal: ALTEN, une structure d'ingénierie et de conseil en technologie, s'implante au pays

Dakar — La structure ALTEN, connue pour son leadership dans le monde dans le domaine de l'ingénierie et de conseil en technologie, s'est désormais installée au Sénégal pour poser les bases d'un "hub technologique" en Afrique de l'Ouest.

"Cette implantation [de ALTEN] confirme la volonté du groupe d'accompagner durablement la montée en compétence des jeunes talents et de contribuer à la transformation numérique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest", rapporte un communiqué de l'entreprise reçu à l'APS.

Selon la même source, dès son lancement, la filiale "a plus de 140 consultants et conclu des partenariats avec 12 écoles et universités afin de former la prochaine génération de profils spécialisés en réseaux, télécommunications, IT et ingénierie industrielle".

"A moyen terme, la filiale ambitionne de tripler ses effectifs pour atteindre 300 collaborateurs sénégalais, tout en élargissant ses activités dans l'IT et l'ingénierie industrielle", a assuré Didier Marchet, directeur des centres offshore du groupe ALTEN cité dans le texte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette ouverture au Sénégal s'inscrit dans une "dynamique d'expansion régionale".

Présent au Maroc depuis 2010 avec plus de 2 300 collaborateurs, ALTEN met à profit l'expertise qu'il y a développée pour accompagner de grands acteurs internationaux et déployer désormais ce savoir-faire vers l'Afrique de l'Ouest, souligne le document.

ALTEN est une multinationale française d'ingénierie et de conseil en technologies, créée en France en 1988. L'entreprise accompagne la stratégie de développement de ses clients dans les domaines de l'innovation et des systèmes d'information technologiques.

Créé il y a plus de 30 ans et présent dans plus de 30 pays, le Groupe s'est imposé comme un "leader mondial" dans les domaines de l'ingénierie et des services IT.

"Nous intervenons auprès des grands acteurs des secteurs aéronautique et spatial, défense et naval, sécurité, automobile, ferroviaire, énergie, sciences de la vie, finance, Télécommunications et Services", a fait valoir cette filiale française sur son site internet.