Sénégal: Tivaouane - Des subventions de 25 millions FCFA de la mairie aux clubs sportifs

Tivaouane — La municipalité de Tivaouane a remis des subventions aux clubs sportifs de la commune, pour un total de 25 millions de francs CFA.

S'exprimant au nom de l'édile de Tivaouane Demba Diop Sy, le troisième adjoint au maire, Moustapha Thiam Mboup, a souligné "l'importante progression" de l'enveloppe allouée au mouvement sportif local sous le mandat de l'actuelle équipe municipale.

"Nous avons trouvé une subvention annuelle de 6 millions 800 mille FCFA. Aujourd'hui, nous sommes passés à 25 millions de FCFA, ce qui constitue un bond qualitatif majeur", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise de ces subventions, mardi.

Dans le détail, les Damels, évoluant en National 1, ont bénéficié de 3,5 millions de FCFA. L'équipe Kouli, saluée pour ses initiatives innovantes, a reçu 1 million de FCFA, avec l'espoir exprimé de la voir accéder prochainement en National 1.

Le Kajoor FC, engagé en division régionale, a également reçu 1 million de FCFA.

Une enveloppe de 1,5 million de francs CFA a été attribuée à l'équipe locale de basket, qui a apporté de grandes satisfactions cette année avec son accession au sein de l'élite, contre un appui de 1 million de FCFA à celle de handball.

Prenant la parole, Gora Seck, président de la commission sportive de la mairie de Tivaouane, a salué "un pas de géant" dans le soutien à la famille sportive locale.

Selon lui, l'évolution de la subvention de 6,8 millions à 25 millions de FCFA "témoigne clairement de 'l'engagement constant' du maire en faveur de la jeunesse de Tivaouane, dans toute sa diversité".

L'inspecteur départemental des sports, José Edgar Ballakoune, a également félicité la mairie pour cette initiative, rappelant que "le sport exige des moyens financiers importants".

Il a salué les efforts consentis, avant de plaider pour un appui plus important si les moyens de la mairie le permettent.

Il a par ailleurs rendu un vibrant hommage aux dirigeants du Tivaouane Basket Club pour leur "excellent parcours", avant d'encourager la diversification des disciplines.

De son côté, le président du district sportif de Tivaouane, Pape Fall, a salué l'engagement "discret mais constant" du maire envers plusieurs associations sportives.

Il s'est félicité de l'engouement croissant de la jeunesse pour le sport, estimant que le stade Moustapha Niang a contribué à près de 70 % aux performances enregistrées, grâce à la pratique sportive sur des terrains réglementaires.

Les représentants des clubs bénéficiaires ont unanimement remercié les autorités municipales, estimant que cette subvention arrive à point nommé, dans un contexte marqué par des charges financières élevées liées notamment aux nombreux déplacements.

Au nom de la famille du basketball, Pape Mactar Diakhaté a exprimé sa "gratitude" au maire, tout en sollicitant une augmentation des subventions pour les années à venir.

Il a rappelé que le club est appelé à disputer près de 20 matchs, dont dix à Thiès, en raison du déficit d'infrastructures locales.