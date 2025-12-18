Afrique de l'Ouest: L'État invité à venir au secours des pêcheurs de la Langue de Barbarie établis en Mauritanie

17 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le Collectif des pêcheurs de la Langue de Barbarie résidant à Nouadhibou en Mauritanie a sollicité le soutien et l'aide des autorités étatiques face à de multiples "tracasseries" auxquelles ils seraient confrontés dans ce pays frontalier.

"Nos parents sont en train de souffrir en Mauritanie. Nous demandons de l'aide des autorités sénégalaises pour qu'elles puissent parler avec les autorités mauritaniennes", a déclaré au cours d'une conférence de presse le représentant des pêcheurs sénégalais à Nouadhibou, Baye Boli Fall.

Il a également souligné quelques difficultés liées à l'obtention des documents administratifs dans cette ville, notamment la carte de séjour.

"Nous interpelons les autorités étatiques, notamment le président de la République et son Premier ministre. On n'est pas en mesure de régler cette situation, seul l'État a les moyens de le [faire]", a dit le porte-parole de la section de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis (URPAS) à Nouadhibou, Mane Sène.

Il a rappelé les "bonnes relations diplomatiques" qui ont toujours existé depuis longtemps entre les deux pays frères, le Sénégal et la Mauritanie.

