Sénégal: Kaolack - Un responsable de SEN'EAU invite les usagers à utiliser le digital pour le paiement de leurs factures

Kaolack — Le directeur territorial de la Sénégalaise des eaux (SEN'EAU) dans la zone centre, El Hadji Dieng, a invité, mardi à Kaolack, les usagers de l'eau à utiliser le digital à travers une plateforme "facile, rapide et sécurisée" mise en place pour le paiement de leurs factures.

"Nous nous sommes engagés technologiquement à satisfaire les attentes de la population, parce que les déplacements et la queue prennent du temps et la digitalisation permet à nos clients d'avoir accès directement à nos services à partir de chez eux", a-t-il affirmé.

"Depuis l'avènement de SEN'EAU, il y a cinq ans, elle s'est illustrée dans la digitalisation. D'ailleurs, nous envisageons, pour l'année 2026, de nous engager sur la matérialisation de la digitalisation", a-t-il ajouté.

M. Dieng intervenait en marge des activités marquant les 72 heures de cette société chargée de produire et de distribuer de l'eau potable aux populations du Sénégal. Des délégués de quartier, des "Badienou Gox" (Marraines de quartier), des religieux et autres membres de la collectivité, ont pris part à cette rencontre.

"La tenue de ces 72 heures nous permet d'affirmer notre politique et notre vision qui consistent à communier et communiquer avec la population pour laquelle nous travaillons, afin d'échanger avec elle sur nos produits et surtout écouter nos clients", a-t-il expliqué.

El Hadji Dieng, en réaction à la disponibilité des branchements sociaux, a soutenu que ces 72 heures leur permettent de marquer leur ancrage et de répondre aux attentes de la population.

"Aujourd'hui, les branchements sociaux sont disponibles. On est dans un territoire qui, aujourd'hui, s'agrandit. Nous avons des quartiers non lotis où les populations ont un problème de papiers pour se conformer légalement afin que leurs demandes puissent être acceptées au niveau de nos services", a-t-il justifié.

Précisant qu'il s'agit beaucoup plus d'un problème administratif, M. Dieng a signalé que de janvier 2025 à aujourd'hui, la SEN'EAU a pu réaliser "plus de 1400 branchements sociaux".

"Donc, on ne peut pas dire que les branchements sociaux n'existent pas. La difficulté que nous avons rencontrée, c'est que les populations qui veulent accéder à ces branchements sociaux ont du mal à retrouver les papiers administratifs qu'il faut. Mais, nous y travaillons", a-t-il insisté.

Evoquant la fluorisation de l'eau dans la partie centre du pays, le directeur de la SEN'EAU a assuré que la situation s'est "nettement améliorée", même si le goût est encore là

"Mais, il y a des projets de l'Etat qui sont bien structurés. Ils visent à alimenter la grande région du Sine-Saloum, le bassin arachidier, par le champ captant de Malem-Hodar pour lequel les avis d'appel d'offres sont lancés. En attendant, nous traitons l'eau qui est distribuée, potable et propre à la consommation", a-t-il rassuré.