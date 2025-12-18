Sénégal: Fatick - De bonnes récoltes enregistrées grâce aux engrais biofertilisants (acteur)

Fatick — Le secrétaire général de l'organisation la Dynamique pour une transition agroécologique locale (DyTAEL) de Fatick (centre), Mame Biram Sène, s'est dit satisfait des rendements agricoles obtenus grâce aux engrais biofertilisants distribués aux producteurs.

"En termes de rendements, toutes les spéculations visitées ont augmenté, voire même doublé grâce aux engrais biofertilisants mis à la disposition des producteurs pendant l'hivernage", a-t-il indiqué.

Mame Biram Sène faisait le point sur l'impact des engrais sur les cultures à l'heure de la récolte.

Pendant deux jours, il a effectué une visite de terrain avec les partenaires de DyTAEL pour s'enquérir de la situation à travers une mission de suivi.

L'objectif était également de recueillir les avis et les attentes des bénéficiaires après l'utilisation des engrais octroyés par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, à travers la Dynamique pour une transition agroécologique (DyTAES), a expliqué M. Sène.

"Nous avons vu des productions record, surtout pour l'arachide avec 1, 8 tonne à l'hectare dans l'arrondissement de Fimela", a-t-il dit, assurant que la région de Fatick est dans une bonne dynamique pour assurer la souveraineté alimentaire à travers la subvention de l'engrais bio par l'Etat.

Pour la campagne agricole 2025, la DyTAEL a reçu 200 tonnes d'engrais solide, 150 tonnes d'amendements organiques et 500 litres d'engrais foliaire, a rappelé Mame Biram Sène.

Ce quota d'engrais plaidé par la DyTAEL était remis aux producteurs des communes de Niakhar, Ngayokhéme, Fimela, Djilass, Diouroup et Tataguine pour la promotion de l'agroécologie.

"On s'est rendu compte que tout ce qui est fumée et compostage ne suffit pas pour la fertilité des sols et l'accroissement des rendements", a indiqué le secrétaire général de la DyTAEL de Fatick

A Ndoffane Bicole, la productrice Amy Collé Diop affirme avoir dépensé plus de 100 000 francs CFA en foin.

"Cette année, avec trois sacs d'engrais bio, j'ai eu un magasin rempli de foin destiné à la consommation de mes chevaux", a-t-elle ajouté.

A Ndiaye-Ndiaye, El hadj Ousmane Dione estime ses rendements à trois tonnes de mil, un résultat qu'il qualifie de "record".

" J'ai semé un hectare et demi de mil et j'ai utilisé moins de 10 sacs d'engrais bio. Mes estimations sont de trois tonnes, comparé à l'année dernière où j'avais utilisé de l'engrais chimique", a dit M. Dione.

Un peu partout à Fatick, les producteurs ont plaidé pour une augmentation conséquente des engrais biofertilisants, estimant que cette initiative va accompagner les agriculteurs dans leur autonomisation économique tout en renforçant la souveraineté alimentaire du pays.