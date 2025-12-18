Sénégal: Cheikh Tidiane Dièye tire un bilan 'satisfaisant' de la gestion des inondations

Dakar — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est dit satisfait des mesures préventives mises en oeuvre à l'échelle nationale, au cours de l'hivernage, pour atténuer l'impact des inondations.

Les structures opérationnelles de curage ont curé environ 600 kilomètres de réseaux de canalisation à l'échelle nationale et traité plus de 10 hectares de bassins de rétention d'eaux pluviales, a dit, mardi, le ministre, lors d'une réunion du Comité national de gestion des inondations.

Sur le pompage, a-t-il poursuivi, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a fait état de plus de 500 sites libérés des eaux de pluie, soit un volume global évacué dépassant les 10.000.000 mètres cubes grâce à 210 camions hydrocureurs mobilisés sur tout le territoire.

En termes de travaux d'assainissement structurants, le ministre a indiqué que son département ministériel, en collaboration avec le Génie militaire a érigé 7 bassins de rétention d'une capacité de 20.000 m3 chacun à Kaolack, Kidira, Sangalkam et Bambilor.

Huit digues de protection sur un linéaire total de 8.000 mètres, de même que des murs de soutènement longs de 3.537 mètres avec des moellons ont été construits pour protéger les quartiers Alwar, Kandialang et Djibock à Ziguinchor et à Tenghory, du côté de Bignona.

Selon lui, 14 passerelles piétonnes et un canal de drainage de 950 mètres à Thiariack, dans la Région de Kaolack, ont également été réalisés.

A Dodel, une commune du département de Podor, d'importants travaux d'endiguement et de protection du mausolée de Thierno Mamadou Moussa Ly à Daara Halaybé ont été faits.

"Au nord de la vallée, globalement plus de 15 kilomètres de digues ont été également réalisés", a dit le ministre, soulignant que cette réalisation a permis de préserver les localités de Dara Halaybé, Thilogne, Aram, Donaye, Ngouye, Guidakhar, Guédé, des dégâts.

Concernant la ville religieuse de Tivaouane, le projet structurant de drainage des eaux pluviales d'un coût de 7,7 milliards de FCFA a été lancé, le 10 novembre 2025, et impactera plus de 86.000 personnes, a-t-il rappelé.

M. Dièye a signalé qu"'à Touba, concomitamment à la finalisation du projet de drainage des eaux pluviales de la ville, engagée depuis quelques années pour un montant de 28,7 milliards FCFA, d'autres travaux non moins importants y sont exécutés".

Il s'agit, a-t-il cité, du traitement du point bas situé en face de la mairie de la ville religieuse pour un coût de plus de 150 millions FCFA, du rabattement de la nappe aux alentours de la Grande Mosquée pour un coût de 433,2 millions de FCFA et des travaux de Guédé d'un coût de 200 millions FCFA pour gérer l'évacuation des eaux stagnantes devant la mosquée Serigne Abdou Khadre.

Le ministre a également fait part de l'exécution de travaux complémentaires à Touba pour un coût de 11 milliards francs CFA en vue de renforcer l'efficacité des ouvrages d'assainissement.

"Cette année (...), la région de Diourbel ayant enregistré d'importants dégâts a entrainé le déclenchement d'un plan d'actions d'urgence d'une enveloppe de 2,5 milliards FCFA pour mener des opérations visant à libérer les zones inondées et à accompagner les sinistrés", a-t-il souligné.