Sénégal: Les riziculteurs de la région de Matam vont ensemencer 3 300 hectares pour la campagne de contre-saison

17 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Les riziculteurs de la région de Matam (nord) vont ensemencer 3 300 hectares pour la campagne de contre-saison prévue de janvier à juin prochains, soit 500 hectares de plus que la superficie cultivée cette année, a-t-on appris, mercredi, du directeur général adjoint de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED), Abou Sall.

"Les producteurs comptent emblaver cette année 3 300 hectares pour la campagne de contre-saison 2026, soit 500 hectares de plus que ce qu'ils ont cultivé en 2025", a dit M. Sall lors d'une réunion de lancement de la campagne rizicole 2025-2026.

Selon lui, la dernière campagne s'est bien déroulée.

Cette année, des "assises de la riziculture" ont été organisées et un contrat-programme signé par les riziculteurs et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a rappelé Abou Sall.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Les acteurs de la filière riz ont identifié tous les leviers permettant d'augmenter la production, de satisfaire les besoins de consommation de la région et de contribuer à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire du pays", a signalé M. Sall.

Les producteurs ont relevé, à l'occasion du lancement de la campagne rizicole, les contraintes relatives à l'utilisation de l'énergie électrique dans les rizières, l'insuffisance des équipements agricoles et la faible quantité des engrais.

Les responsables de la SAED disent avoir pris note de leurs préoccupations. Ils leur ont demandé de redoubler d'efforts dans l'entretien des rizières, le respect du calendrier cultural et l'usage des équipements agricoles.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.