Sénégal: Les riziculteurs de la région de Matam vont ensemencer 3 300 hectares pour la campagne de contre-saison

Matam — Les riziculteurs de la région de Matam (nord) vont ensemencer 3 300 hectares pour la campagne de contre-saison prévue de janvier à juin prochains, soit 500 hectares de plus que la superficie cultivée cette année, a-t-on appris, mercredi, du directeur général adjoint de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal (SAED), Abou Sall.

"Les producteurs comptent emblaver cette année 3 300 hectares pour la campagne de contre-saison 2026, soit 500 hectares de plus que ce qu'ils ont cultivé en 2025", a dit M. Sall lors d'une réunion de lancement de la campagne rizicole 2025-2026.

Selon lui, la dernière campagne s'est bien déroulée.

Cette année, des "assises de la riziculture" ont été organisées et un contrat-programme signé par les riziculteurs et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a rappelé Abou Sall.

"Les acteurs de la filière riz ont identifié tous les leviers permettant d'augmenter la production, de satisfaire les besoins de consommation de la région et de contribuer à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance alimentaire du pays", a signalé M. Sall.

Les producteurs ont relevé, à l'occasion du lancement de la campagne rizicole, les contraintes relatives à l'utilisation de l'énergie électrique dans les rizières, l'insuffisance des équipements agricoles et la faible quantité des engrais.

Les responsables de la SAED disent avoir pris note de leurs préoccupations. Ils leur ont demandé de redoubler d'efforts dans l'entretien des rizières, le respect du calendrier cultural et l'usage des équipements agricoles.