Sénégal: Podor - Plus de 850 adhésions enregistrées pour un projet de coopérative communale

Podor — Le projet de coopérative communale de développement de Podor (nord) a déjà enregistré 858 membres, qui ont tous confirmé leur adhésion et versé des droits d'inscription, a appris, mercredi, l'APS du premier adjoint au maire, Assane Yaba Mbodj.

"À ce jour, 858 personnes ont adhéré au projet et payé leurs droits. Ce résultat témoigne de l'efficacité des actions d'information et de sensibilisation menées par l'équipe en charge du projet", s'est félicité M. Mbodj.

Il présidait une rencontre de suivi de la mise en place de la coopérative communale, en présence des conseillers municipaux, des délégués de quartier et des présidents de conseil de quartier.

Selon lui, la date du 31 décembre 2025 a été retenue pour la clôture des adhésions, avant la tenue de l'assemblée générale constitutive.

Présentant l'état d'avancement du projet, le président de la Commission de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Alassane Bouna Ndiaye, a salué une évolution jugée "encourageante", soulignant le "fort engouement" des populations autour de cette initiative.

Il a rappelé que la création de la coopérative s'inscrit dans une vision axée sur le développement local, portée par la municipalité et visant à promouvoir l'agriculture, l'élevage, la pêche et l'autonomisation économique des habitants.

D'après les responsables du projet, les adhésions enregistrées, accompagnées du paiement des droits fixés à 1000 francs CFA, "traduisent une réelle appropriation du projet par les habitants".