Selon les données de Statistics Mauritius, le déficit de la balance commerciale visible a atteint Rs 22 104 milliards en octobre. Ce niveau représente une progression de 42,5 % par rapport au mois précédent et de 17,1 % en glissement annuel.

Cette évolution s'explique principalement par la progression des importations. Celles-ci ont atteint Rs 31 172 milliards en octobre, contre Rs 24 849 milliards en septembre, soit une hausse de 25,4 %. En comparaison annuelle, l'augmentation s'établit à 9,7 %. À l'inverse, les exportations ont reculé pour s'établir à Rs 9 068 milliards, enregistrant une baisse de 2,8 % par rapport à septembre et de 5 % sur un an.

Dans le même temps, la valeur totale des échanges internationaux de marchandises a augmenté pour atteindre Rs 40 240 milliards en octobre, contre Rs 34 182 milliards le mois précédent. Cette progression repose toutefois essentiellement sur la hausse des importations, ce qui accentue l'écart avec les exportations.

Dans le détail, les importations sont dominées par les machines et équipements de transport, qui totalisent Rs 6 947 milliards. Les combustibles minéraux et lubrifiants suivent avec Rs 5 957 milliards. Les produits alimentaires et animaux vivants ont atteint Rs 6 766 milliards, contre Rs 4 738 milliards en septembre. Les produits chimiques représentent Rs 2 792 milliards, tandis que les biens manufacturés classés selon la matière s'élèvent à Rs 3 799 milliards. Les articles manufacturés divers atteignent Rs 3 279 milliards. Les matières brutes non comestibles s'établissent à Rs 579 millions, les boissons et tabacs à Rs 658 millions, les huiles et graisses animales et végétales à Rs 369 millions, et les autres produits et transactions à Rs 26 millions.

Exportation phare : les articles manufacturés

Les exportations présentent une structure plus concentrée. Les articles manufacturés divers constituent le principal poste avec Rs 1 913 milliard. Ils sont suivis des biens manufacturés classés selon la matière à Rs 870 millions et des produits chimiques à Rs 432 millions. Les produits alimentaires et animaux vivants totalisent Rs 2 714 milliards. Les machines et équipements de transport restent limités à Rs 151 millions. Les matières brutes non comestibles atteignent Rs 252 millions, les boissons et tabacs Rs 89 millions, et les huiles et graisses animales et végétales Rs 20 millions, tandis que les autres produits et transactions demeurent marginaux.

Par ailleurs, les exportations hors soutes et approvisionnements de navires se sont établies à Rs 6 441 milliards en octobre, contre Rs 6 748 milliards en septembre. Les soutes et bunkers ont représenté Rs 2 627 milliards, portant le total des exportations à Rs 9 068 milliards.

Sur le plan géographique, l'Afrique du Sud reste la principale destination des exportations avec 16,1 %, suivie des États-Unis à 15,1 %, du Royaume-Uni à 9,9 %, de la France à 8,2 %, de Madagascar à 7,3 % et de l'Allemagne à 3,9 %. À l'importation, la Chine demeure le premier fournisseur avec 18,9 %, devant le Sultanat d'Oman à 8,7 %, l'Inde à 8,1 %, la France à 6,9 %, l'Afrique du Sud à 6,2 % et les Émirats arabes unis à 5,9 %.