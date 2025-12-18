Zambie: Les législateurs zambiens approuvent des changements constitutionnels avant le vote de 2026

Les législateurs zambiens ont approuvé lundi des amendements à la constitution du pays, remaniant la composition du parlement moins d'un an avant les élections nationales prévues en août 2026.

Les députés ont adopté le projet de loi sur l'amendement de la Constitution de 2025, connu sous le nom de projet de loi n° 7, par 131 voix contre 2, dépassant ainsi la majorité des deux tiers requise pour les changements constitutionnels. Les débats ont été retransmis depuis la capitale, Lusaka.

Le projet de loi augmente le nombre de sièges parlementaires élus et introduit 40 sièges réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées. Il supprime également la limite de deux mandats pour les maires, leur permettant de se représenter au-delà de deux mandats de cinq ans.

La ministre de la justice, Princesse Kasune, a déclaré que ces amendements visaient à promouvoir l'équité et l'inclusion. Le projet de loi n'attend plus que la signature du président Hakainde Hichilema pour devenir une loi.

Les législateurs de l'opposition, les groupes de la société civile et les organisations religieuses se sont opposés aux changements, arguant que le projet de loi a été adopté à la hâte par le parlement et qu'il pourrait avantager le Parti uni pour le développement national (United Party for National Development) au pouvoir avant les élections. Le député de l'opposition Francis Kapyanga a déclaré qu'il ne soutiendrait pas ce qu'il a qualifié de processus illégitime.

Hichilema, qui peut se présenter pour un second et dernier mandat présidentiel, a reconnu que les réformes avaient divisé l'opinion, mais a déclaré que le résultat du vote parlementaire devait être respecté.

Points clés à retenir

L'adoption du projet de loi n° 7 marque l'un des changements constitutionnels les plus importants en Zambie depuis l'adoption de la charte actuelle en 2016. En élargissant le parlement et en réservant des sièges aux groupes sous-représentés, le gouvernement affirme qu'il renforce l'inclusion dans le processus décisionnel national. Les critiques restent préoccupés par le calendrier.

À huit mois des élections, les partis d'opposition soutiennent que les changements pourraient remodeler les limites des circonscriptions électorales et la dynamique des campagnes de manière à favoriser les candidats sortants. Les partisans de ces changements rétorquent que les réformes visent à combler des lacunes de longue date en matière de représentation.

La suppression de la limitation des mandats des maires déplace également le pouvoir au niveau local, ce qui pourrait renforcer l'influence politique au sein des conseils urbains. La façon dont ces changements affectent la participation des électeurs, la stratégie des partis et les contestations juridiques sera suivie de près alors que la Zambie se dirige vers un cycle électoral très disputé.

Les marchés et les investisseurs surveilleront la stabilité politique d'ici 2026, alors que la Zambie continue à reconstruire sa crédibilité après la restructuration de sa dette et cherche à soutenir la reprise économique.