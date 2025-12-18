À l'approche de la conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, prévue du 19 au 20 décembre au Caire (Egypte), le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, souligne l'importance historique et stratégique de la coopération entre les deux parties. Ces assises devraient contribuer à renforcer les liens économiques, culturels et diplomatiques.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a signé une tribune annonçant la prochaine conférence au Caire, où des représentants russes et africains se réuniront dans la capitale égyptienne pour évaluer et promouvoir leurs relations stratégiques. Pour la première fois, cet événement se tiendra en Afrique. « Le Forum de partenariat, je le rappelle, a été institué dès 2019. Deux sommets Russie-Afrique ont été déjà organisés avec succès : à Sotchi en 2019 et dans une autre ville russe, Saint-Pétersbourg, en 2023. Se tiennent régulièrement des réunions sectorielles consacrées à des domaines spécifiques de coopération », a-t-il souligné.

Sergueï Lavrov a rappelé que la Russie, sous l'Union soviétique, avait joué un rôle clé dans la décolonisation de nombreux Etats africains, offrant son soutien aux luttes pour l'indépendance. Le ministre a exprimé la fierté de son pays quant à cette histoire partagée, évoquant des périodes difficiles comme l'effondrement de l'URSS qui avait détérioré les relations russo-africaines, mais qui semblent aujourd'hui renaître.

Le chef de la diplomatie russe a mis en avant l'essor des aspirations africaines à la souveraineté, affirmant le soutien de la Russie au mouvement de décolonisation moderne. Moscou plaide également pour une meilleure prise en compte des intérêts du continent dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le ministre russe a salué le rôle croissant des pays africains au sein des BRICS, qu'il considère comme un moteur des aspirations du Sud global. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie réaffirme par ailleurs son engagement en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment à travers le soutien aux solutions africaines, le règlement des conflits régionaux et la lutte contre le terrorisme.

Il a souligné que la coopération avec le continent se structure dans divers domaines, notamment la sécurité, l'énergie, le commerce, l'éducation et la culture, alliant les ambitions russes à celles de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. A propos de l'éducation et de la formation, il s'est félicité de l'augmentation constante du quota des bourses d'études offertes par la Russie à ses partenaires africains. Pour encourager les échanges russo-africains, le volume du commerce a aussi considérablement augmenté, atteignant 27 milliards de dollars, avec des initiatives pour renforcer cette dynamique par le biais de mécanismes de règlement en monnaies nationales. La Russie a intensifié sa présence diplomatique en ouvrant de nouvelles ambassades sur le continent.

Il a également évoqué la volonté russe d'investir dans le développement industriel africain et de participer à l'amélioration du secteur agricole, avec des promesses de soutien technologique en matière d'agronomie et d'orchestration de l'aide humanitaire. « À l'ordre du jour figurent désormais l'intensification des échanges commerciaux avec les États d'Afrique subsaharienne, l'élargissement des livraisons de produits africains sur le marché russe, ainsi que la mise en place de mécanismes fiables de règlements mutuels fondés sur l'utilisation des monnaies nationales », a assuré le ministre russe des Affaires étrangères.

Enfin, Sergueï Lavrov a réaffirmé que la Russie se positionne comme un véritable partenaire de l'Afrique, ancrant la coopération dans des valeurs communes de collectivisme et de solidarité, tout en espérant que la réunion du Caire dynamisera le partenariat et les voies vers de collaborations encore plus fructueuses.