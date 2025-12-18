Afrique: CAN 2025 - Maroc-Comores en ouverture

La Côte d'Ivoire va remettre son titre en jeu au cours de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations dont le coup d'envoi sera donné le 21 décembre au Maroc.

La rencontre qui mettra aux prises le Maroc et les Comores plantera le décor de la compétition que le Maroc organise pour la deuxième fois de son histoire après l'édition de1988 où il avait échoué au dernier carré.

Le Maroc est cité parmi les favoris comme le Sénégal, le Nigeria, l'Egypte, la Tunisie, l'Algérie ou encore la Côte d'Ivoire. Les surprises ne sont pas à exclure. Devant leur public, les Lions de l'Atlas auront à coeur de briller pour ajouter une seconde étoile après celle de 1976 remportée au Ghana et ainsi rejoindre les Fennecs d'Algérie, les Léopards de la République démocratique du Congo (2 trophées chacun) et effacer les échecs des talentueuses générations précédentes. 49 ans que le Maroc attend de connaître les successeurs de l'épopée d'Accra. La dernière fois que le Maroc a atteint la finale remonte en 2004 en Tunisie. Les Lions de l'Atlas s'étaient inclinés devant les Aigles de Carthage.

Pour l'instant, sur le plan comptable, les Lions de l'Atlas restent très loin derrière les Pharaons d'Egypte (7 trophées), les Lions Indomptables du Cameroun (5 trophées), les Blacks stars du Ghana (4 trophées), les Eléphants de Côte d'Ivoire (3 trophées)... Le Maroc a un coup à jouer pour imiter la Côte d'Ivoire (2023), l 'Egypte (2006 et 1986), la Tunisie (2004), l'Afrique du sud (1996), l'Algérie (1990), Nigeria (1980), le Ghana (1978 et 1963) le Soudan (1970) et l'Ethiopie (1962), les seules nations à organiser et gagner une CAN à domicile.

Des infrastructures de qualité

La compétition a tout pour être un succès en tenant compte de la qualité des infrastructures mises à la disposition des athlètes. Les matches se disputeront à Rabat dans le complexe sportif Prince Moulay Abdellay (69500 places), le stade Al Barid (18000 places), le stade olympique annexe du complexe sportif Prince Moulay Abdellay (21000 places) et le complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan (22.000 places).

Le complexe sportif Mohamed V (45000 places) de Casablanca, le grand stade d'Agadir (41144 places), le grand stade de Marrakech (41245 places), le grand stade de Tanger (75600 places) et le complexe sportif de Fès (35468 places) accueilleront les rencontres.

Les vingt-quatre prétendants

Les équipes et non pas des moindres sont au rendez vous mis à part les trois anciens champions d' Afrique qui manquent à l'appel notamment le Ghana, le Congo et l'Ethiopie. Vingt-quatre équipes reparties dans six poules de quatre sont en lice pour succéder le 18 janvier à la Côte d'Ivoire. Le Ghana, le Cameroun et l 'Egypte restent les seules sélections à avoir réussi à conserver le trophée.

Dans le groupe A, le Maroc (20e participation et vainqueur en 1978) a pour adversaires les Comores (2e participation), le Mali (14e participation), et la Zambie (19e participation et vainqueur en 2012) .

L 'Egypte (27e participation et vainqueur en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 et 2010), l'Afrique du sud (12e participation et vainqueur en 1996), l'Angola (10e participation), et le Zimbabwe (6e participation), sont dans le groupe B. Le Nigeria (21e participation et vainqueur en 1980, 1994 et 2013), la Tunisie (22e participation), l'Ouganda (8e participation) et la Tanzanie (4e participation) sont dans le groupe C.

Le Sénégal (18e participation et vainqueur en 2021 ), la RDC (21e participation et vainqueur en 1968 et 1974), le Benin (5e participation) et le Botswana (2e participation) composent le groupe D.

L 'Algérie (21e participation et vainqueur en 1990 et 2019 ), le Burkina Faso (14e participation), la Guinée Equatoriale (5e participation) et le Soudan (10e participation et vainqueur en 1970) vont s'affronter dans le groupe E.

La Côte d'Ivoire (26e participation et vainqueur en 1992, 2015 et 2023), le Cameroun (22e participation et vainqueur en 1984, 1988 et 2000, 2002 et 2017), le Gabon (9e participation) et le Mozambique ( 6e participation) composent le groupe F.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finale.