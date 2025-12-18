Kenya: Le pays entend stopper les enrôlements de force de ses citoyens en Russie

18 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

18 Kényans, engagés de force dans l'armée russe sur le front ukrainien, ont été rapatriés. C'est ce qu'a annoncé ce 17 décembre, dans un communiqué, le Premier ministre, Musalia Mudavadi. La publication cette semaine, par la presse kényane, de câbles diplomatiques de l'ambassade du Kenya à Moscou, a ravivé la polémique autour de ces recrutements frauduleux à destination de la Russie. Les autorités promettent de prendre des mesures contre les agences de recrutement qui alimentent ce trafic.

« Plus de 200 Kényans ont été recrutés à travers des réseaux toujours actifs » écrit le communiqué du Premier ministre kényan, Musalia Mudavadi. Plusieurs ressortissants « en détresse » ont contacté l'ambassade du Kenya à Moscou, depuis des camps militaires. Certains sont blessés, parfois grièvement. Des cas d'amputation ont notamment été relevés.

Le Premier ministre annonce des mesures de contrôle des agences de recrutement vers l'étranger. Elles doivent notamment être enregistrées auprès de l'Autorité nationale de l'emploi. 600 d'entre elles, ont déjà été radiées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des mesures jugées encore insuffisantes par Paul Adoch, directeur de Trace Kenya, une ONG qui combat le trafic d'êtres humains. « Cela fait trois ans que l'on assiste à ces départs à destination de la Russie, explique-t-il ». Avant les combattants, des cas de femmes recrutées de force dans des usines militaires ont été relevés. Le rapport 2025 sur le trafic d'êtres humains, du Département d'État américain, évoque des jeunes kényanes, de 18 à 22 ans, travaillant dans des fabriques de drones russes alors qu'elles pensaient suivre une formation professionnelle.

Paul Adoch demande « une loi qui encadre le travail migratoire ». Une proposition a été présentée au Parlement kényan l'année dernière et attend d'être discutée.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.