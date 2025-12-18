Afrique de l'Ouest: Le Nigéria présente ses excuses au Burkina Faso après la violation de son espace aérien

18 Décembre 2025
Radio France Internationale

Le Nigeria présente ses excuses au Burkina Faso, après la violation de son espace aérien la semaine dernière. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria a été reçu ce mercredi 17 décembre par le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Yusuf Maitama Tuggara a déclaré qu'il était porteur d'un message de « solidarité et de fraternité » du président Ahmed Bola Tinubu à son homologue burkinabè. La délégation nigériane a aussi abordé des questions autour de l'atterissage illégal d'un aéronef nigérian au Burkina Faso la semaine denrière.

Au Burkina Faso, une délégation de cinq personnes, dont le ministre des Affaires étrangères et un officier de l'armée nigériane ont été reçu au palais présidentiel, à Ouagadougou, ce 17 décembre, en présence du capitaine Ibrahim Traoré et de son ministre de la Défense. Les échanges ont principalement porté sur « l'atterrissage d'urgence » d'un avion militaire nigérian à Bobo Dioulasso.

Yusuf Maitama Tuggar, le chef de la diplomatie du Nigeria a présenté des excuses au nom de son pays : « C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents. Cela est regrettable et nous nous excusons pour cet incident malheureux ».

La semaine dernière un avion militaire C-130 nigérian avait dû atterir « d'urgence » à Bobo Dioulasso alors même qu'il ne disposait pas d'autorisation de survol du territoire burkinabè. Les 11 membres de l'équipage ont été placé en détention. Selon le ministre nigérian des Affaires étrangères, ils sont toujours au Burkina et « bien traité ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, le ministre n'a pas donné de précision sur leur éventuelle libération ni sur la restitution de l'avion.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.