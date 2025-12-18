À l’occasion de la Journée de la diaspora, célébrée ce 17 décembre, le Sénégal a réaffirmé sa volonté de renforcer ses liens avec les millions de compatriotes établis à l’étranger. Cette première édition est marquée par des annonces fortes du Président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye, qui a dévoilé une série de réformes majeures destinées à améliorer la gouvernance, moderniser les services consulaires et intégrer pleinement la diaspora dans la vision stratégique Sénégal 2050.

Une analyse approfondie des réalités vécues par la diaspora

Dans son allocution, le chef de l’État a dressé un diagnostic de la situation des Sénégalais de l’extérieur, notamment les difficultés structurelles auxquelles ils demeurent confrontés.

Parmi les principaux défis identifiés figurent : l’accès au logement, l’insuffisante circulation de l’information sur les opportunités d’investissement, les lenteurs administratives et le manque de proximité de certains services consulaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le Président Bassirou Diomaye Faye, ces problématiques appellent des réponses coordonnées, durables et adaptées aux réalités du terrain, inscrites dans une vision globale de gouvernance inclusive.

Dans la même logique, le Président de la République a insisté sur la question du logement comme une priorité pour les Sénégalais de l’extérieur.

Il a également évoqué des réformes consulaires axées autour de trois piliers majeurs : la simplification des procédures administratives, l’amélioration de l’accueil et de la qualité du service, et le renforcement de la fiabilité des documents officiels délivrés.

Ces réformes ambitionnent de restaurer la confiance des usagers et de garantir un service public plus efficace, plus humain et plus accessible.

Par ailleurs, le rôle stratégique du numérique a occupé une place importante dans le discours présidentiel.

Dans le cadre du New Deal technologique, le président Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son ambition de faire du Sénégal un pôle d’excellence numérique, capable de mobiliser les compétences de la diaspora dans des secteurs clés tels que : l’économie, les sciences, la technologie et l’administration publique.

« Le numérique abolit les distances. La diaspora, déjà proche par le cœur, le devient davantage par son engagement concret et constant au service de la Nation », a-t-il déclaré.

Le Président de la République a rappelé le lancement d’un programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur, destiné à instaurer une gouvernance intégrée et durable, conforme aux orientations de Sénégal 2050.

À travers cette Journée de la diaspora, l’État sénégalais réaffirme une ambition claire : placer les Sénégalais de l’extérieur au cœur du projet national.

Dans un monde marqué par la mobilité, les mutations technologiques et les défis globaux, la diaspora apparaît plus que jamais comme un acteur clé de la transformation économique, sociale et institutionnelle du Sénégal.