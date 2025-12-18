Mali: À Bamako, l'approvisionnement en carburant est fluctuant

Au Mali, l'approvisionnement du pays en carburant est devenu une préoccupation quotidienne en région et à Bamako. Les jihadistes du Jnim imposent depuis début septembre un embargo sur les importations de carburant. Après une longue période de pénurie massive, la situation s'est progressivement améliorée. L'approvisionnement des principales villes du pays a repris grâce notamment au renforcement des escortes militaires, mais de façon très erratique. À Bamako, depuis le début de la semaine, la situation n'a cessé d'empirer. Mais de nouvelles citernes viennent enfin d'être réceptionnées dans la capitale qui s'apprête à accueillir un sommet de l'AES.

Dès lundi apparaissaient les premiers témoignages sur la raréfaction du carburant à Bamako. Depuis, ces premières alertes se sont progressivement transformées, une fois encore, en véritable inquiétude. « La majorité des stations sont actuellement fermées », témoigne un Bamakois. « Les files d'attente sont bien fournies et elles s'allongent chaque jour », assure un deuxième. « Ma moto est à sec, j'ai cherché de l'essence ce mercredi en vain », déclare encore un autre habitant de la capitale, qui poursuit : « Je vais me tourner vers des amis pour me dépanner ou vers le marché noir. »

On est loin du retour à la normale promis par les autorités de transition. On est également loin de la pénurie massive qui avait obligé pendant plusieurs semaines les candidats au plein d'essence à passer des nuits entières devant les stations.

Surtout, un très important convoi de camions-citernes a été réceptionné mardi soir dans la capitale, selon plusieurs sources jointes par RFI, notamment douanières. Environ 300 citernes, dont une partie pourrait être redirigée en région.

Les formalités administratives ayant été allégées, la distribution du carburant dans les stations devrait donc vite reprendre.

Certains habitants soupçonnent également une habile gestion des stocks de la part des autorités. Ce weekend est prévue à Bamako une session confédérale du Conseil des ministres de l'Alliance des États du Sahel. Lundi et mardi, ce sont les trois chefs d'État de l'AES qui se réuniront en sommet dans la capitale malienne. Tout devra être parfait pour les accueillir.