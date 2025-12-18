Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 18 décembre 2025

Ouverture du deuxième Sommet mondial sur la médecine traditionnelle

Le deuxième Sommet mondial sur la médecine traditionnelle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est ouvert le 17 décembre à New Delhi, en Inde. Organisé conjointement avec le gouvernement indien, l’événement réunit des ministres, des scientifiques, des dirigeants autochtones et des praticiens issus de plus de 100 pays.

Selon l’OMS, ce sommet marque une étape clé dans la mise en œuvre de la Stratégie mondiale de médecine traditionnelle 2025–2034. Celle-ci vise à renforcer les bases scientifiques de la médecine traditionnelle, améliorer les cadres réglementaires, favoriser l’intégration des systèmes de santé, encourager la collaboration et renforcer l’engagement des communautés. (Source allAfrica)

Diaspora sénégalaise : Le président Bassirou Diomaye Faye en fait un pilier stratégique de l’agenda Sénégal 2050

La première Journée nationale de la diaspora s’est tenue ce 17 décembre 2025. Lors de son discours, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu un vibrant hommage aux Sénégalais de l’extérieur. Il a surtout réaffirmé sa volonté de faire de la diaspora un acteur central des politiques publiques et du développement national, dans le cadre de l’agenda Sénégal 2050.

Présidant la cérémonie officielle de la première édition de la Journée nationale de la diaspora, le chef de l’État a exprimé sa « fierté » et sa reconnaissance à l’endroit des Sénégalais établis hors du pays. Une diaspora qu’il considère comme « une partie intégrante de la communauté nationale », loin de toute marginalité.

« La diaspora sénégalaise constitue une force vive, un pilier économique, un acteur culturel, scientifique et technique, une vitrine de notre sport. En un mot, vous êtes une extension dynamique de la nation sénégalaise à travers le monde », a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye, saluant une communauté « vivante, dynamique et très talentueuse ». (Source Le Soleil)

Violation de l'espace aérien de l'AES - Les excuses officielles du Nigéria

Le Président du Faso, chef de l'Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, le mercredi 17 décembre 2025, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar.

A sa sortie d'audience, le ministre nigérian a indiqué être porteur d'un message de « solidarité et de fraternité » du Président Ahmed Bola Tinubu à son homologue le capitaine Ibrahim Traoré. « Nous avons échangé sur des questions de coopération dans plusieurs secteurs. Nous avons également parlé de l'aéronef du Nigeria qui a dû atterrir d'urgence au Burkina Faso », indique le ministre Yusuf Maitama Tuggar. (Source Sidwaya)

Centrafrique - Les cryptomonnaies "menacent la souveraineté économique" selon une ONG basée à Genève

L'ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime basée à Genève a publié mercredi 17 décembre un rapport dans lequel elle affirme que les initiatives liées à la cryptomonnaie en Centrafrique mettent en péril "l'avenir économique" du pays. En 2022, la Centrafrique est devenue le deuxième pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie officielle, après le Salvador en 2021.

Dans un rapport publié mercredi 17 décembre, l’ONG Global Initiative Against Transnational Organized Crime avertit sur l’impact des cryptomonnaies en Centrafrique, le second pays au monde à avoir adopté le bitcoin comme monnaie officielle. Selon l’ONG, les initiatives liées à la cryptomonnaie mettraient en péril "l'avenir économique" du pays d’Afrique centrale. (Source Africa Radio)

RDC : L’AFC/M23 annonce son retrait total d’Uvira

Le groupe armé AFC/M23 a annoncé mercredi soir le retrait progressif de ses forces de la ville d’Uvira, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), une opération qui, selon ses dirigeants, devait être achevée au plus tard le lendemain.

Cette annonce a lieu à un moment caractérisé par de fortes tensions sécuritaires et diplomatiques, et marqué par la poursuite des combats dans le Nord et le Sud-Kivu ainsi qu’une mobilisation accrue des acteurs régionaux et internationaux. (Source Afrik.com)

Mali : A Bamako, l'approvisionnement en carburant est fluctuant

Au Mali, l'approvisionnement du pays en carburant est devenu une préoccupation quotidienne en région et à Bamako. Les jihadistes du Jnim imposent depuis début septembre un embargo sur les importations de carburant. Après une longue période de pénurie massive, la situation s'est progressivement améliorée.

L'approvisionnement des principales villes du pays a repris grâce notamment au renforcement des escortes militaires, mais de façon très erratique. À Bamako, depuis le début de la semaine, la situation n'a cessé d'empirer. Mais de nouvelles citernes viennent enfin d'être réceptionnées dans la capitale qui s'apprête à accueillir un sommet de l'AES. (Source RFI)

Les législateurs zambiens approuvent des changements constitutionnels avant le vote de 2026

Les législateurs zambiens ont approuvé lundi des amendements à la constitution du pays, remaniant la composition du parlement moins d'un an avant les élections nationales prévues en août 2026.

Les députés ont adopté le projet de loi sur l'amendement de la Constitution de 2025, connu sous le nom de projet de loi n° 7, par 131 voix contre 2, dépassant ainsi la majorité des deux tiers requis pour les changements constitutionnels. Les débats ont été retransmis depuis la capitale, Lusaka.

Le projet de loi augmente le nombre de sièges parlementaires élus et introduit 40 sièges réservés aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées. Il supprime également la limite de deux mandats pour les maires, leur permettant de se représenter au-delà de deux mandats de cinq ans. (Source Daba Finance)

L'Afrique du Sud numéro 1 de l'export, la Chine championne de l'import

Selon les données de Statistics Mauritius, le déficit de la balance commerciale visible a atteint Rs 22 104 milliards en octobre. Ce niveau représente une progression de 42,5 % par rapport au mois précédent et de 17,1 % en glissement annuel.

Cette évolution s'explique principalement par la progression des importations. Celles-ci ont atteint Rs 31 172 milliards en octobre, contre Rs 24 849 milliards en septembre, soit une hausse de 25,4 %. En comparaison annuelle, l'augmentation s'établit à 9,7 %. À l'inverse, les exportations ont reculé pour s'établir à Rs 9 068 milliards, enregistrant une baisse de 2,8 % par rapport à septembre et de 5 % sur un an. (Source L’Express.mu)

Transition énergétique – L’Afrique trace sa voie vers l'autonomie et l'inclusion

L'Union africaine lance une stratégie continentale ambitieuse misant sur l'efficacité énergétique, l'intégration régionale et des investissements massifs pour sortir des centaines de millions d'Africains de la précarité énergétique.

La Commission de l'Union africaine (UA) a officiellement lancé la Stratégie et le Plan d'action pour la transition énergétique africaine, une feuille de route continentale destinée à accélérer une transition énergétique juste, inclusive et adaptée aux réalités du continent. Cette initiative marque une étape dans la volonté des États africains de reprendre la maîtrise de leur avenir énergétique, tout en conciliant impératifs de développement, justice sociale et engagements climatiques. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Finale de la Coupe Arabe : Le Maroc vise un nouveau sacre contre la Jordanie

Le Lusail Stadium, au Qatar, sera le théâtre de la finale de la Coupe Arabe 2025 ce jeudi.

Le Maroc et la Jordanie s’y disputeront le trophée à partir de 19 heures locales. Un rendez-vous de prestige qui promet intensité et suspense.

Pour les Lions de l’Atlas, cette finale marque un retour attendu au premier plan continental. Absents à ce stade de la compétition depuis 2012, année de leur unique sacre, les hommes de Tarik Sektioui entendent bien conclure leur parcours par un deuxième trophée historique. Leur prestation en demi-finale a renforcé cette ambition : un succès net et sans bavure face aux Émirats arabes unis (3-0), pourtant tombeurs de l’Algérie au tour précédent. (Source Africanews)



