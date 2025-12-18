Soudan: Le Premier ministre réaffirme son soutien aux initiatives Conseil suprême pour la paix sociale

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a réaffirmé son soutien indéfectible aux initiatives du Conseil suprême pour la paix sociale et à ses efforts visant à renforcer la cohésion sociale et à appuyer le processus de la guérison et le rétablissement nationaux.

Il a annoncé la tenue prochaine d'un forum national sur le rétablissement national dans l'État de Khartoum.

Cela venu lors de la visite du Premier ministre, aujourd'hui, au siège du Conseil suprême pour la paix sociale ,où il a inauguré les nouveaux locaux et examiné le plan général, les programmes et les initiatives mis en oeuvre par le Conseil au cours de la période écoulée.

Le président du Conseil suprême pour la paix sociale, Al-Nour Al-Sheikh, a indiqué que le Premier ministre avait visité les différents départements du Conseil et pris connaissance des rapports des comités mis en place par le Conseil pour soutenir la paix sociale et la stabilité communautaire.

Il a souligné son engagement à assurer un suivi direct et une communication constante avec le Conseil.

Al-Sheikh a expliqué que la visite avait également porté sur l'importance d'intégrer les concepts de paix sociale dans les programmes scolaires.

Le Premier ministre a ordonné la préparation et la soumission d'une étude approfondie sur ce sujet, appelant à une action concertée avec le ministère de l'Éducation et de la Formation nationale et les autres organes compétents.

Le président du Conseil suprême pour la paix sociale a indiqué que la visite avait été fructueuse et avait contribué à renforcer la coopération entre le Conseil suprême pour la paix sociale et le Cabinet, favorisant ainsi la paix sociale et la stabilité nationale.