Guinée: Deuxième session du comité de pilotage - Le PADDAMAG adopte son PTBA 2026

Le Projet d'appui au développement agro-pastoral, à la digitalisation et à l'accès aux marchés en Guinée (PADDAMAG) a tenu, le jeudi 11 décembre 2025 à Conakry, la deuxième session de son Comité de pilotage. La rencontre a réuni les cadres du ministère de l'Agriculture, les directeurs préfectoraux de l'Agriculture et de l'Élevage des zones d'intervention ainsi que l'équipe technique du projet. Objectif: examiner le bilan 2025 et valider le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2026.

Ouvrant les travaux au nom de la ministre de l'Agriculture, Mme Nima Bah, cheffe de cabinet, a rappelé l'importance stratégique du PADDAMAG pour la Haute Guinée et la Guinée forestière. Selon elle, ce projet soutenu par la Banque africaine de développement (BAD) s'inscrit dans la priorité du gouvernement de transition, sous le leadership du Président Mamadi Doumbouya, de renforcer la sécurité alimentaire, développer les chaînes de valeur du maïs et du soja, et améliorer durablement l'élevage. Elle a insisté sur la nécessité d'examiner rigoureusement les résultats 2025 afin d'ajuster la planification et lever les obstacles rencontrés.

Le coordinateur du projet, Dr Aboubacar Amadou Camara, a indiqué que le PTBA 2026, devra permettre de poursuivre les aménagements agricoles et pastoraux, la construction d'infrastructures post-récolte et la mise en place d'unités de transformation du maïs et du soja. Ces investissements, a-t-il souligné, contribueront à améliorer les rendements, réduire les coûts de production des éleveurs et favoriser l'accès des consommateurs à des produits avicoles plus abordables.

Du côté des bénéficiaires, l'enthousiasme est manifeste. Ibrahima Kalil Sacko, coordinateur de la Fédération des unions des producteurs de maïs de Haute-Guinée, considère le PADDAMAG comme une opportunité majeure pour combler le déficit alimentaire et renforcer l'autonomie des producteurs. Il invite les bénéficiaires à s'engager pleinement et à respecter les conditions de remboursement des intrants reçus à crédit.

Financé à hauteur de 279,6 milliards GNF par la BAD (soit plus de 32 millions USD), le PADDAMAG vise 5 735 bénéficiaires directs et plus de 400 000 bénéficiaires indirects dans les préfectures de Dinguiraye, Kankan, Siguiri, Mandiana, Beyla et Lola. Il prévoit l'aménagement de 4 000 hectares pour la production de maïs et de soja et 3 000 hectares d'espaces pastoraux pour améliorer durablement l'élevage.

À l'issue des travaux, le PTBA 2026 a été validé, sous réserve de la prise en compte des recommandations formulées par les membres du comité.