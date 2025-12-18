Sénégal: BRVM - Les indices phares relèvent lentement la pente ce mercredi 17 décembre 2025.

Après deux journées de baisses ininterrompue, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont relevé lentement la pente a l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 17 décembre 2025.

L'indice BRVM Composite a légèrement progressé de 0,08% à 346,23 points contre 345,97 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,07% à 165,64 points contre 165,52 points la précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige n'a gagné que 0,01% à 142,04 points contre 142,03 points la veille.

Au niveau des indices sectoriels nouveaux seuls les indices BRVM- Industriels (plus 0,45% a 126,20 points), BRVM-Télécommunications (plus 0,36% à 94,97 points) et BRVM-Consommation Discrétionnaire (plus 0,04% à 170,66 points) ont enregistré une hausse. Les quatre autres indices sectoriels ont connu un repli, le plus élevé étant l'indice BRVM -Services Publics avec moins 1,00% à 110,73%.

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée pour la seconde journée consécutive par ERIUM ex Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 1 335 FCFA) suivi respectivement par les titres BOA Niger (plus 3,56% à 2 620 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 1,86% à 1 095 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 1,60% à 10 775 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 1,45% à 2 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,11% à 1 400 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,72% à 2 500 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 2,37% à 3 505 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,76% à 5 300 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (moins 1,05% à 9 450 FCFA).

Concernant la capitalisation du marché des actions, elle s'est rehaussée de 9,863 milliards, en s'établissant a 13 349,140milliards de FCFA contre 13 339,277 milliards FCFA le mardi 16 décembre 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a baissé de 2,604 milliards, en passant de 11 414,426 milliards FCFA la veille à 11 411,822 milliards FCFA ce 17 décembre 2025.

La valeur totale des transactions est toujours au-dessous du milliard de FCFA, se situant à 705,309 millions FCFA contre 954,201 millions FCFA la veille.