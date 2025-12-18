Afrique de l'Ouest: Le Bénin lève 100 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Pour faire face à ses besoins budgétaires, le Bénin a levé avec succès le 16 décembre 2025 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 100 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication d'obligations assimilables du trésor de 4 ans, 6 ans et 10 ans.

Le Trésor Public béninois avait mis en adjudication la somme de 100 milliards de FCFA. Le montant soumissionné par les investisseurs se situe à 117,832 milliards FCFA. Toutefois, ces derniers ne se sont pas positionne sur les obligations de 10 ans, Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe à 117,83%.

Le montant des soumissions retenu est 100 milliards de FCFA et celui rejeté à 17,832 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 84,87%. Le Trésor Public du Benin n'a pas jugé opportun de retenir les soumissions faites sur les obligations de 6 ans.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,44%.

L'émetteur entend rembourser les obligations émises le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 21 mars 2030. En revanche, le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 5,90%.