Mozambique: Nomination de l'évêque de Chimoio

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Chimoio, Mgr Lúcio Andrice Muandula, jusqu'à présent évêque de Xai-Xai.

Mgr Lúcio Andrice Muandula est né le 9 octobre 1959 à Maputo, au Mozambique. Après avoir étudié la philosophie et la théologie au séminaire interdiocésain Saint-Pie X à Maputo, il a obtenu un doctorat en théologie biblique à l'Université Pontificale Grégorienne de Rome. Il a été ordonné prêtre le 14 mai 1989 pour l'archidiocèse métropolitain de Maputo.

Il a été nommé évêque de Xai-Xai le 24 juin 2004 et a reçu la consécration épiscopale le 24 octobre suivant.