Mozambique: Nomination de l'évêque de Chimoio

17 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Chimoio, Mgr Lúcio Andrice Muandula, jusqu'à présent évêque de Xai-Xai.

Mgr Lúcio Andrice Muandula est né le 9 octobre 1959 à Maputo, au Mozambique. Après avoir étudié la philosophie et la théologie au séminaire interdiocésain Saint-Pie X à Maputo, il a obtenu un doctorat en théologie biblique à l'Université Pontificale Grégorienne de Rome. Il a été ordonné prêtre le 14 mai 1989 pour l'archidiocèse métropolitain de Maputo.

Il a été nommé évêque de Xai-Xai le 24 juin 2004 et a reçu la consécration épiscopale le 24 octobre suivant.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.