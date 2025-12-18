Afrique de l'Ouest: Autorité des marchés financiers de l'Umoa - Le président a effectué une visite de travail auprès du président du Conseil des ministres

17 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Président de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa), Kossi Tenou a effectué, le mardi 16 décembre 2025, une visite de travail auprès du Président du Conseil des ministres de l'Umoa, Dr Aboubakar Nacanabo, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective du Burkina Faso.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre institutionnelle s'inscrit dans le cadre des prises de contact consécutives à la nomination du Président de l'Amf-Umoa, intervenue le 25 novembre 2025, et témoigne de la volonté de renforcer le dialogue et la concertation entre les organes de gouvernance de l'Union.

À cette occasion, renseigne la même source, le Président de l'Amf-Umoa a tenu à exprimer sa profonde gratitude au Conseil des Ministres de l'Umoa pour la confiance placée en sa personne. Il a réaffirmé son attachement aux principes de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité qui fondent l'action de l'Autorité de régulation du Marché Financier Régional.

Les échanges ont également permis au Président de l'Amf-Umoa de réitérer son engagement à poursuivre et approfondir les réformes engagées, visant à consolider le développement, la stabilité et le bon fonctionnement du Marché financier régional. Ces réformes s'inscrivent dans une dynamique de modernisation du cadre réglementaire, de renforcement de la protection des investisseurs et de promotion d'un marché financier plus attractif et résilient.

À travers cette démarche, l'Amf-Umoa entend contribuer pleinement à la mobilisation des ressources financières nécessaires au financement durable des économies de l'Union, en cohérence avec les orientations stratégiques des autorités de l'Umoa.

